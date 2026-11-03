«Затягувати не буду». Стефанішина розповіла про стан своїх кримінальних справ

Експосол України у США заявила, що ознайомлюється з матеріалами завершеного розслідування та продовжує оскаржувати розмір застави

Експосол України у США Ольга Стефанішина заявила, що не має наміру затягувати розгляд кримінальної справи щодо незаконного збагачення та недостовірного декларування. Наразі вона разом з адвокатами ознайомлюється з матеріалами завершеного досудового розслідування. Також дипломатка розповіла про оскарження розміру застави та перебіг іншого кримінального провадження, пов'язаного з її роботою в Міністерстві юстиції. Про це вона повідомила в інтерв'ю «Главкому».

Стефанішина зазначила, що не має жодних обмежень щодо пересування та може вільно виїжджати за кордон. За її словами, протягом останніх двох місяців вона вже перебувала як за межами України, так і на її території.

«Наразі в мене немає жодних обмежень щодо пересування. Я вже виїжджала за кордон і пересувалася територією України протягом останніх двох місяців. Планую це робити і надалі, якщо не буде додаткових обмежень», – розповіла дипломатка.

Водночас захист Стефанішиної намагався домогтися зменшення розміру застави, однак відповідну апеляцію відхилили.

«Стосовно застави ми подавали апеляцію щодо її зменшення, але вона була відхилена, рухаємося далі», – повідомила вона.

Окремо експосол прокоментувала так звану справу Лукаша, пов'язану з періодом її роботи в Міністерстві юстиції за президентства Віктора Януковича. Стефанішина вважає це провадження політично вмотивованим.

«Ця справа була розпочата для того, щоб на ній тримались санкції стосовно колишньої міністерки юстиції. Якщо не помиляюсь, на той момент мені було 28 або 29 років. Зараз мені вже 40. Для мене ця справа стала своєрідною ілюстрацією нашого правосуддя», – заявила вона.

Дипломатка згадала, як під час одного з допитів прокурор звинувачував її у розкраданні бюджетних коштів. За її словами, доказів причетності до злочину досі немає.

«Пам’ятаю, як, будучи вагітною, я прийшла на допит до прокурора, в якого були останні «макбуки», «айфон», дуже дорогий годинник, одяг від «Бріоні». І от він з цим всім сидів і розказував мені, що я – злочинець, який розграбував 2 млн грн з бюджету. Доказів чого, до речі, досі немає. Це виглядало максимально сюрреалістично», – розповіла Стефанішина.

Вона також наголосила, що за час розгляду справи змінилося близько десяти генеральних прокурорів, однак провадження досі не завершене.

«Ця справа пережила вже десяток генпрокурорів, і всі ці події, на жаль, винесли дуже сумний вирок системі. Справа досі розглядається, і важко сказати, коли вона досягне якогось логічного кінця», – підсумувала експосол.

Раніше «Главком» повідомляв, що Ользі Стефанішиній оголосили підозру в незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн. За версією слідства, колишня посадовиця володіла активами, вартість яких перевищувала її законні доходи. Сама Стефанішина провину заперечує.

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді застави розміром 6 млн грн. Як писав «Главком», 13 серпня за Стефанішину внесли необхідну суму. Внесення коштів підтвердили у ВАКС.

Також «Главком» розповідав про інше кримінальне провадження, у якому фігурує Стефанішина. Воно стосується закупівель Міністерства юстиції у 2013–2014 роках. За версією обвинувачення, посадовці відомства розтратили 2,5 млн грн бюджетних коштів, виділених на адаптацію українського законодавства до норм ЄС. Стефанішина заперечує свою причетність до розкрадання.