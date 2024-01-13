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Сергій Таран Політолог

Байден нарешті показав силу – свою і Америки

glavcom.ua
Сполучені Штати Америки завдали удару по силах єменських хуситів
фото з відкритих джерел

Хусити – це таке «днр» в руках Тегерану

Уваги та зброї для України може стати менше. Це з поганого про удари США та союзників по єменським хуситам. З хорошого, – вже відбувся розкол малопрогнозованого ісламського світу, який ще недавно об’єднався у антизахідній риториці після війни у секторі Газа. Тепер важлива частина ісламського світу опинилася на боці Заходу – саудити навіть надали американцям свій повітряний простір. Це вже стратегічна перемога Заходу, незалежно від результатів самої військової акції.

Хусити – це таке «днр» в руках Тегерану. Хуситські угрупування атакують американські об’єкти зброєю з Ірану, який, формально, залишається поза прямим зіткненням. Але головне – хусити дестабілізують ситуацію на Близькому сході, а це напряму впливає на ціни на нафту. І регулятором цих цін, відтак, може іноді ставати Тегеран. Після ударів по хуситах шанси Ірану дестабілізувати регіон зменшуються.

Є ще один суто внутрішньо американський аспект ударів по хуситах. Республіканська опозиція жорстко критикує Байдена за нерішучість і слабкість у зовнішній політиці (це трохи дивно звучить, зважаючи на гальмування респубіканцями військової допомоги Україні та Ізраїлю, але це так). Так от, Байден у такий спосіб показує силу – свою і Америки.

І останнє. Третьої світової, як багато хто вже встиг написати не буде. Єдина серйозна країна, яка теоретично може вступитися за хуситів – це Іран. Але він відкрито заступатися за хуситів не буде. Бо такі диктатури воюють лише з тими, кого вважають слабшими. Що точно не скажеш про США та їх союзників.

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Джерело
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Теги: Джозеф Байден бомбардування Ємен

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Сергій Таран

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