Італійська опозиція звинуватила прем'єрку країни у авторитаризмі

Критики Джорджі Мелоні заявили, що запропонована виборча реформа може змінити правила на користь чинної влади

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні опинилася під критикою через запропоновану реформу виборчої системи. Опозиційні партії стверджують, що зміни можуть забезпечити перевагу правлячій коаліції на наступних парламентських виборах та посилити концентрацію влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Мелоні пояснила мету реформи

Напередодні парламентських дебатів Мелоні заявила, що реформа необхідна для забезпечення політичної стабільності країни після багатьох років зміни урядів.

«Сьогодні нас сприймають як острів стабільності в Європі. Раніше ж Італія була нестабільною країною у більш стабільній Європі. Я точно не хочу, щоб Італія знову стала нестабільною», – сказала прем'єр-міністерка.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з так званим «бонусом більшості». Це означає, що політична коаліція, яка набере найбільше голосів, зможе отримати додаткові депутатські мандати та сформувати уряд навіть без абсолютної більшості місць у парламенті.

Щоб отримати такий бонус, коаліція повинна набрати щонайменше 42% голосів виборців, виступати єдиним блоком і ще до виборів визначити кандидата на посаду прем'єр-міністра. Якщо жодна політична сила не подолає цей поріг, мандати розподілятимуться пропорційно.

«Це пропорційна система – керує той, хто отримав найбільше голосів. Але вона також забезпечує переможцю парламентську більшість, достатню для п'яти років урядування. Мені здається, що це те, із чим усі могли б погодитися, особливо ліві», – заявила Мелоні.

Опозиція критикує ініціативу

Втім, опозиція вважає реформу спробою змінити виборчі правила на користь чинної влади. Лідерка Демократичної партії Еллі Шляйн заявила, що її політична сила не допустить ухвалення законопроєкту, а окремі його положення назвала «очевидно неконституційними».

Її однопартієць Марко Мелоні охарактеризував документ як «авторитарний план концентрації влади в руках однієї людини».

Політолог Римського університету LUISS Лоренцо Кастеллані також вважає, що ініціатива може свідчити про побоювання прем'єр-міністерки щодо майбутніх виборів.

«Зміна виборчого законодавства завжди є ознакою слабкості. Якщо вам доводиться змінювати правила, щоб перемогти, це означає, що ви не дуже впевнені у своїй перемозі», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше Джорджа Мелоні розкритикувала генерального секретаря НАТО Марка Рютте після його заяви про роль Італії під час американсько-ізраїльських ударів по Ірану. Прем'єр-міністерка заявила, що очільник Альянсу некоректно описав використання американськими військовими італійських авіабаз, що спричинило політичну дискусію в країні.