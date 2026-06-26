Польоти зі стерхами та пірнання за амфорами. Експіарник Шойгу розказав сенсаційні деталі «подвигів» Путіна

Скоробутов: амфори Путіну заздалегідь поклали на дно, а після польоту зі стерхами він отримав травму спини

Колишній прес-секретар Російського географічного товариства Дмитро Скоробутов розповів, як відомі «подвиги» Путіна – пірнання за античними амфорами і політ на мотодельтаплані зі стерхами – були заздалегідь підготовленими постановками, а саме товариство фактично існувало для піару Сергія Шойгу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Point Media.

Все працювало на Шойгу

За словами Скоробутова, вся медіакоманда РГО працювала лише на піар тодішнього голови товариства Сергія Шойгу. «Ми мали піарити Шойгу. Для цього фактично й існувало Російське географічне товариство. Мені регулярно передавали одне й те саме прохання: "Сьорьожа просив, щоб його ім'я звучало з усіх праск". Саме над цим ми й працювали», – розповів він. Путін як голова опікунської ради залучався до проєктів товариства лише епізодично. «Якщо йому щось було потрібно – товариство працювало і на нього. Але все інше робилося саме для Шойгу. Під нього виділялися бюджети, під нього запускалися проєкти, під нього будувалася вся медіастратегія», – пояснив він.

Амфори поклали заздалегідь, стерхи травмували спину

Пірнання Путіна за античними амфорами у 2011 році, за словами Скоробутова, було ретельно підготовленою постановкою. «Це були музейні амфори. Їх дістали з музею, поклали на мілководді, після чого Путін героїчно їх знайшов. Тим самим займалася команда, яка пізніше організувала і "Політ надії" зі стерхами», – стверджує він.

Політ на мотодельтаплані зі стерхами у 2012 році, за версією Скоробутова, обернувся для Путіна травмою спини. «Коли дельтаплан приземлився – приземлився він невдало. Мені розповідали, що кілька років йому робили новокаїнові блокади – болі були такі, що він не міг ні ходити, ні лежати, ні рухатися. Якщо згадати зйомки 2012–2014 років, можна помітити, що він періодично кульгав», – каже він. Після цього Путін припинив участь у подібних фізичних піар-акціях.

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Відкати і «добровільні» внески

Скоробутов розповів і про фінансові схеми в РГО. За його словами, пожертвування вважалися добровільними, але насправді гроші збирали через дзвінки до штаб-квартир великих держкомпаній і бізнесменів – від імені людей із приймальні Дмитра Пєскова. «У штаб-квартири компаній телефонували з пропозицією допомогти. Після цього називалися два прізвища. Відмовити таким людям ніхто не міг», – стверджує він.

Одним із прикладів марнотратства Скоробутов назвав проєкт залізниці Кизил – Курагіно. «Я побачив кошторис – 600 мільйонів рублів. Проєкт зрештою нічим не завершився, але ці гроші просто закопали в землю», – каже він.

Він також навів історію знайомої, яка подавала заявку на грант у 18 млн рублів для зйомок документального фільму про Арктику. «Через тиждень їй відповіли: отримаєте гроші, якщо 12 мільйонів повернете у вигляді відкату. Вона сказала, що за шість мільйонів, що залишилися, зняти такий проєкт неможливо. Уявіть, які суми могли проходити через систему загалом», – додав він.

Нагадаємо, тиждень тому «Главком» публікував інше інтерв'ю Скоробутова – про те, як від 2011 року Путін отримує спеціально відредаговані випуски новин, з яких прибрано все незручне для диктатора.