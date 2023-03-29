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Донеччина: начальник поліції оцінив масштаби мародерства у регіоні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Донеччина: начальник поліції оцінив масштаби мародерства у регіоні
Під час війни відповідальність за мародерство є посиленою
фото з відкритих джерел

Руслан Осипенко: «Зараз всі категорії майнових злочинів, починаючи з крадіжок, пограбувань, розбійних нападів, можна зараховувати до мародерства»

Під час деокупації Лиманської громади після проведення роботи з місцевим населенням поліція виявила 14 осіб, причетних до 49 фактів мародерства. У Святогірській громаді викрили п’ятьох осіб, причетних до восьми фактів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області Руслан Осипенко.

«Зараз всю категорію майнових злочинів, починаючи з крадіжок, пограбувань, розбійних нападів, можна зараховувати до мародерства. Відповідальність за них в умовах війни є посиленою», – розповів Осипенко.

У більшості поліція фіксує випадки мародерства на окупованих територіях, звідки надходить найбільше звернень щодо незаконних заволодінь. Вони реєструють щодо кожного випадку провадження, викрадення авто фіксуємо в базі транспортних засобів.

«Святогірськ – це курортна зона, і там також було викрито осіб, які мародерили в готельно-розважальних комплексах. Деяким було пред’явлено підозри заочно та оголошено в розшук, тому що вони залишили ці громади спільно з військами Російської Федерації. Деякі переховувались, і коли ми їх викрили, їхні домівки виявились забитими викраденою побутовою технікою», – додав голова донецької Нацполіції.

За словами Осипенка, мародерство не є масовим явищем. Масовість була, коли поліція не контролювала цю територію.

«Зараз же практично кожен факт викриття вуличної злочинності розкритий. Людині складно тут сховатись, бо є і комендантська година, й інші оперативні можливості, які ми використовуємо щодо встановлення таких осіб», – наголосив він.

Руслан Осипенко розповів, що матеріали щодо злочинів на окупованих територіях здебільшого надходять від громадян, що виїхали звідти та роз‘їхались по всій країні. Наприклад, щодо фактів викрадення транспорту чи якщо при перетині блок-поста забирали ювелірні прикраси, поліція працює з людьми, визначає координати, локацію.

«Ці кримінальні провадження надходять до нас, але ми дійсно не маємо фізичного доступу до місця злочину, щоб оглянути його. Якщо є такі ідентифіковані предмети як транспорт чи прямі свідчення щодо конкретної особи, то надалі ми погоджуємо підозри в прокуратурі і ці люди оголошуються в розшук. Тобто працюємо на перспективу», – наголосив він.

Осипенко має надію, що на окуповану територію обов‘язково повернеться українська поліція, і у них будуть там прямі свідки, які підтвердять інформацію потерпілих. 

Нагадаємо, що голова донецької Нацполіції назвав «найпопулярніші» злочини у фронтовій області. 

До слова, окупанти вигадали, як «легалізувати» мародерство.

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Теги: Руслан Осипенко Національна поліція України Донеччина

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