Поновлення екссудді Львова. Верховний суд повернув справу до касації

У вересні 2022 року журналісти виявили, що Богдан Львов має громадянство Росії

Велика палата Верховного суду повернула до касації справу про поновлення екссудді Богдана Львова, у якого журналісти знайшли російський паспорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Схеми».

«Касаційний адміністративний суд Верховного суду (ВС), куди зі скаргою звернувся колишній суддя Касаційного господарського суду Богдан Львов, дійшов висновку, що припинення його повноважень одноосібно головою Верховного суду на підставі листа СБУ про наявність в нього російського громадянства має «виключну правову проблему». І зазначив, що вирішення цієї проблеми – компетенція Великої палати ВС», – йдеться у повідомленні.

За словами журналістів, Велика палата з таким твердженням касації не погодилася і заявила про «відсутність правових підстав для прийняття цієї справи».

«Саме по собі застосування різних підходів до вирішення судами одного й того ж правового питання не свідчить про існування виключної правової проблеми», – йдеться в ухвалі від 9 червня.

Богдан Львов подав позов щодо поновлення на посаді судді Верховного суду і виплати заробітної плати «за час вимушеного прогулу». 10 січня 2024-го року суд першої інстанції – Київський окружний адміністративний суд – задовольнив цей позов, з чим Верховний суд не погодився та подав апеляцію. Влітку 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд погодився з доводами представників Верховного суду та СБУ і скасував рішення суду першої інстанції.

«Наказ про припинення повноважень судді Львова виніс тодішній голова Верховного суду Всеволод Князєв 4 жовтня 2022 року на підставі листа Служби безпеки про наявність у Львова громадянства Російської Федерації», – додається у заяві.

Як повідомляв «Главком», 10 січня 2024 року Київський окружний адміністративний суд поновив Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і постановив виплатити йому заробітну плату «за час вимушеного прогулу».

У вересні 2022 року журналісти «Схем» виявили, що Богдан Львов має громадянство Росії. Пізніше СБУ підтвердила цей факт. Після цього було запущено процес звільнення судді.

Водночас екссуддя Богдан Львов усе заперечує. На пресконференції для ЗМІ 25 січня 2024 року він зазначив, що йому закидають володіння двома російськими паспортами 1999 і 2012 років видання і незадекларованою московською нерухомістю родини екссудді, яку знайшли журналісти програми «Схеми».