Клименко створив робочу групу для врегулювання обігу цивільної зброї

За словами Клименка, питання врегулювання обігу цивільної зброї залишається одним із пріоритетних для міністерства

Під час попередніх консультацій учасники обговорень визначили два напрямки, які потребують першочергового опрацювання

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про створення робочої групи, яка займатиметься нормативно-правовим врегулюванням питань обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні. Про це глава МВС повідомив у соцмережах, пише «Главком».

За словами Клименка, питання врегулювання обігу цивільної зброї залишається одним із пріоритетних для міністерства. Робоча група має стати майданчиком для напрацювання узгоджених пропозицій за участі народних депутатів, правоохоронців, представників громадськості та експертного середовища.

«Сьогодні я підписав наказ МВС про створення робочої групи з нормативно-правового врегулювання питань обігу цивільної зброї. Саме в межах цього майданчика погоджені позиції ставатимуть пропозиціями, які будуть направлені до профільного Комітету Верховної Ради», – зазначив міністр.

Під час попередніх консультацій учасники обговорень визначили два напрямки, які потребують першочергового опрацювання. Йдеться про створення чіткої та зрозумілої процедури отримання дозволу на зброю, а також врегулювання питань відповідальності та самозахисту.

За словами очільника МВС, інші аспекти обігу цивільної зброї також залишаються важливими, однак без вирішення базових питань подальше просування реформи буде ускладненим.

«Якісний результат народжується з фокусу, а не з прагнення обговорити все одразу», – наголосив Клименко.

Міністр додав, що завданням робочої групи є підготовка зрозумілих, справедливих і безпечних правил, які враховуватимуть як право громадян на володіння зброєю, так і безпекові інтереси держави.

До слова, у Києві триває добровільне декларування зброї. Наразі жителі зареєстрували понад 2,2 тисячі одиниць вогнепальної зброї та понад мільйон набоїв.