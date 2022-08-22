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Конфіскація активів Медведчука. Данілов пояснив, чому не все так просто

Надія Клочко
glavcom.ua
Конфіскація активів Медведчука. Данілов пояснив, чому не все так просто
Віктор Медведчук наразі перебуває під вартою
фото з відкритих джерел

Санкції проти Віктора Медведчука запровадили відповідно до закону, ухваленого ще у 2015 році

Через те, що санкції проти кума російського президента Володимира Путіна, народного депутата Віктора Медведчука були запроваджені ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, зараз виникли певні проблеми з конфіскацією його активів. Про це розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов у інтерв’ю виданню «Бабель».

Накладення санкцій проти Медведчука Данілов пояснив «підготовкою до війни».

«Щоб ви розуміли, це якраз і була підготовка до війни – нейтралізувати таких людей, як Медведчук, і не тільки його», – зазначив він.

Водночас через те, що санкції були накладені до війни, як говорить міністр юстиції Денис Малюська, тепер не можна звернутися до суду щодо конфіскації його активів. Як пояснив секретар РНБО, проблема виникла через те, що народні депутати після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ухвалили новий закон щодо конфіскації активів пов’язаних з РФ осіб.

«Ми маємо закон про санкції 2015 року, а зараз розробляються інші, і цими питаннями займаються депутати. Малюська усе правильно відповів. Тому що депутати після війни ухвалили інший закон, а активи не можуть бути конфісковані за першим законом. Тому треба спокійно розібратися», – сказав Данілов.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука. Нещодавно СБУ повідомила, що суд наклав арешт на додаткові активи Медведчука та Марченко, які управлялися з Росії. 

Додамо, що 12 травня парламент ухвалив закон про конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь. Закон запроваджує новий вид санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими така особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 23 травня. 

Також раніше стало відомо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення, після якого у власність держави переходитиме майно, кошти та активи, заборонених судом політичних партій.

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Теги: Віктор Медведчук санкції

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