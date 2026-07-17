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Одеса під ударом, танкери РФ знищено, пшениця дорожчає: головне за ніч 17 липня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Одеса під ударом, танкери РФ знищено, пшениця дорожчає: головне за ніч 17 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 17 липня 2026 року

Ніч на 17 липня розпочалася з ракетного удару по Одесі: ворог влучив ракетами Х-59 у житловий квартал – двоє загиблих, восьмеро поранених. Водночас ціни на пшеницю злетіли до дворічного максимуму через ситуацію з Росією. А РФ продовжує втрачати «тіньовий флот» у Чорному морі. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 17 липня.

Одеса під ракетним ударом: двоє загиблих, восьмеро поранених

Російські війська завдали ракетного удару по Одесі керованими ракетами Х-59 – влучання зафіксовані в житловому кварталі. Загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення, серед них двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки, релігійний та дошкільний заклади, автомобілі. На місці розгорнуто оперативний штаб, працюють екстрені та комунальні служби.

Одеса під ударом, танкери РФ знищено, пшениця дорожчає: головне за ніч 17 липня фото 1

«Тіньовий флот» РФ втратив ще кілька танкерів

Росія позбулася ще кількох суден із так званого «тіньового флоту» – схеми, якою Москва обходила санкції та продавала нафту в обхід заборон.

Одеса під ударом, танкери РФ знищено, пшениця дорожчає: головне за ніч 17 липня фото 2

Ціни на пшеницю злетіли до дворічного максимуму

Світові ціни на пшеницю сягнули найвищої відмітки за два роки – причиною стали атаки Росії.

Одеса під ударом, танкери РФ знищено, пшениця дорожчає: головне за ніч 17 липня фото 3

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Теги: флот липень флот РФ ворог Москва пшениця санкції Збірна України поранення

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