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Лукашенко закликав посилити угрупування військ: що відбувається на кордоні з Білоруссю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Лукашенко закликав посилити угрупування військ: що відбувається на кордоні з Білоруссю
Ситуація по лінії кордону наразі без змін
фото: з відкритих джерел

Для того, щоб продовжувати нагнітати ситуацію або створювати картинку, вглиб території Білорусі може здійснюватися переміщення різної техніки

Ситуація по лінії кордону з Білоруссю залишається без змін. Переміщення техніки та особового складу з підрозділів армії Білорусі не відбувається. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Ситуація по лінії кордону, по тому, що ми можемо візуально спостерігати, – взагалі без змін. Ні переміщення техніки, ні особового складу з підрозділів армії Білорусі не відбувається», – сказав Демченко.

Також він не виключає, що для того, щоб продовжувати нагнітати ситуацію або створювати картинку, вглиб території Білорусі може здійснюватися переміщення різної техніки, можливо, у невеликій кількості.

«Я не виключаю, що аби продовжувати нагнітати або створювати картинку, вглиб території Білорусі може здійснюватися переміщення різної техніки, можливо, у невеликій кількості. Але потрібно розуміти, що загалом для нас цей напрямок, як і раніше, загрозливим залишається. Треба розуміти, що на Білорусь, скоріш за все, Росія продовжує тиснути для того, щоб вона намагалася дестабілізувати ситуацію по кордону, або, можливо, більш повно долучилася до цієї війни. Сподіваюсь, що в Білорусі вистачить здорового глузду не піддаватися на всі ці дії Росії, на тиск Росії», – зазначив Демченко.

Як повідомлялося, Білорусь активізувала свою військову присутність біля кордону з Україною, розгорнувши авіацію та війська протиповітряної оборони. Цей крок відбувся через день після заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який оголосив про намір розмістити майже третину збройних сил країни вздовж кордону.

Нагадаємо, Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. А 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

Раніше Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

До слова, міністерство закордонних справ Білорусі заявило тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що Мінськ може порушити питання про доцільність подальшої присутності в країні диппредставництва України. 

Також Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.

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Теги: Держприкордонслужба Білорусь Олександр Лукашенко прикордонники кордон

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