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Дмитро Ярош зворушливо привітав дружину з річницею весілля

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Дмитро Ярош тепло звернувся до дружини, Ольги Лавецької
фото: Facebook/Дмитро Ярош

Подружжя разом вже понад 30 років

Колишній лідер та засновник організації «Правий сектор», військовослужбовець Дмитро Ярош привітав дружину Ольгу Лавецьку з 32-ю річницею весілля. Про це повідомляє «Главком».

Зворушливий допис Ярош опублікував у Facebook та поділився спільним фотом, зауваживши, що «фотографа на весіллі не було». 

Дмитро Ярош зворушливо привітав дружину з річницею весілля фото 1

Дмитро Ярош подякував дружині за дітей та сімейне щастя.  

Дмитро Ярош з дружиною Ольгою Лавецькою
Дмитро Ярош з дружиною Ольгою Лавецькою
Facebook/Дмитро Ярош
Дмитро Ярош і Ольга Лавецька у Карпатах
Дмитро Ярош і Ольга Лавецька у Карпатах
Facebook/Дмитро Ярош
Дмитро Ярош з наймолодшим онуком
Дмитро Ярош з наймолодшим онуком
Facebook/Дмитро Ярош

Раніше, у січні цього року, Дмитро Ярош вітав дружину із днем народження – і так само публікував у Facebook фото з сімейного архіву.

Також «Главком» повідомляв, що у грудні минулого року Дмитро Ярош вп’яте став дідусем

У вересні 2024-го Дмитру Ярошу виповнилося 53 роки, і він показав у соцмережах подарунки, які отримав на день народження, – іграшкову гаубицю, двох «тваринок-військових» з безпілотником та шеврон Української добровольчої армії.

Нагадаємо, Ярош має сина Дмитра та двох вже заміжніх доньок – Анастасію Абрамів та Ірину Ярош. 

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Теги: Дмитро Ярош Україна річниця весілля

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Фото

Дмитро Ярош зворушливо привітав дружину з річницею весілля
Дмитро Ярош зворушливо привітав дружину з річницею весілля
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