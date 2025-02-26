Дмитро Ярош зворушливо привітав дружину з річницею весілля
Подружжя разом вже понад 30 років
Колишній лідер та засновник організації «Правий сектор», військовослужбовець Дмитро Ярош привітав дружину Ольгу Лавецьку з 32-ю річницею весілля. Про це повідомляє «Главком».
Зворушливий допис Ярош опублікував у Facebook та поділився спільним фотом, зауваживши, що «фотографа на весіллі не було».
Дмитро Ярош подякував дружині за дітей та сімейне щастя.
Раніше, у січні цього року, Дмитро Ярош вітав дружину із днем народження – і так само публікував у Facebook фото з сімейного архіву.
Також «Главком» повідомляв, що у грудні минулого року Дмитро Ярош вп’яте став дідусем.
У вересні 2024-го Дмитру Ярошу виповнилося 53 роки, і він показав у соцмережах подарунки, які отримав на день народження, – іграшкову гаубицю, двох «тваринок-військових» з безпілотником та шеврон Української добровольчої армії.
Нагадаємо, Ярош має сина Дмитра та двох вже заміжніх доньок – Анастасію Абрамів та Ірину Ярош.
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