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    Біля суду в Харкові, де обирають запобіжний захід 16-річному водію, посилили охорону

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    Сьогодні Миколі Харківському обирають запобіжний захід - Біля суду в Харкові, де обирають запобіжний захід 16-річному водію, посилили охорону
    Сьогодні Миколі Харківському обирають запобіжний захід
    фото: Segodnya_life / Telegram

    Територію біля будівлі суду охороняють поліцейські зі спецтранспортом і бригада вибухотехнічної служби

    Київський райсуд Харкова, де сьогодні вирішуватиметься питання обрання запобіжного заходу неповнолітньому водієві Infiniti, який вчинив смертельну ДТП у ніч на 27 жовтня, взяли під посилену охорону. Відповідне фото опублікувало у Telegram видання «Сьогодні».

    Територію біля будівлі суду охороняють поліцейські зі спецтранспортом і бригада вибухотехнічної служби. Засідання мало розпочатися о 10:00 ранку.

    Тим часом захисниця Миколи Харківського вже заявила, що проситиме суддів відпустити.

    За її словами, у хлопця – рана голови після аварії, однак ніхто його досі не прооперував. Якщо у суді доведуть, що підліток справді був за кермом, затриманий, стверджує адвокатка, готовий нести «повну відповідальність».

    До слова, батько харківського мажора накинувся на журналістку.

    Як відомо, 16-річний ймовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський та його малолітні пасажири перед аварією викладали у соцмережі відео з автівки. На кадрах підлітків видно, що Infiniti, яка того ж вечора потрапить у ДТП, мчить Харковом на великій швидкості.

    Зазначимо, мажор відмовляється співпрацювати зі слідством.

    Нагадаємо, 26 жовтня увечері в Харкові на вулиці Одеській трапилась масштабна аварія. За кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції. Згодом поліція його затримала.

    Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

    Як стало відомо, 16-річний мажор може уникнути покарання через амністію.

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    Теги: Харків Національна поліція України ДТП суд
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    Біля суду в Харкові, де обирають запобіжний захід 16-річному водію, посилили охорону