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У Харкові чоловік напав на поліцейських із ножем

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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У Харкові чоловік напав на поліцейських із ножем
Нападник перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації
фото: Нацполіція

Двоє правоохоронців поранені

У Харкові затримано чоловіка, який напав із ножем на поліцейських. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Харківської області.

Подія сталася 25 червня близько 16:00 у Салтівському районі Харкова.

«Під час виконання службових обов’язків поліцейські здійснювали перевірку документів громадянина. У ході спілкування чоловік почав поводитися агресивно та раптово напав на правоохоронців із ножем. Унаслідок нападу двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження та були ушпиталені», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Нині зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що фігурант раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різних злочинів. Також чоловік перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що в Холодногірському районі Харкова 20 червня близько 17:30 стався напад на громадян, унаслідок якого травми отримали троє осіб.

До слова, у П’ятихатках, що на Дніпропетровщині, скоєно замах на міського голову Гілала Ісаєва. 

Раніше на Одещині чоловік із ножем поранив працівників територіального центру комплектування, які хотіли його мобілізувати. Військових госпіталізовано до медзакладу у важкому стані. 

Теги: Харків напад поліція

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