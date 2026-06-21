На Рівненщині хлопці перетворили старі «Жигулі» на кабріолет-килим

Після купівлі автомобіля друзі вирішили кардинально змінити його зовнішній вигляд

У селищі Рокитне на Рівненщині місцева молодь переобладнала старі «Жигулі» на кабріолет і повністю обтягнула його килимами. Незвичний транспорт швидко став місцевою цікавинкою та привернув увагу жителів і блогерів. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

За словами хлопців, спочатку вони хотіли придбати недорогий автомобіль для розваги. Ідея швидко переросла у творчий проєкт.

«З’явилась ідея купити машину, щось таке придумати. Я створив групу в Instagram, всі думали, що це буде прикол. А потім якось так вийшло, що взяли й купили», – розповів один із учасників команди Назар Борисов.

Після купівлі автомобіля друзі вирішили кардинально змінити його зовнішній вигляд фото: suspilne.media

Після купівлі автомобіля друзі вирішили кардинально змінити його зовнішній вигляд. На реалізацію задуму знадобилося чотири дні.

«Знайшли автівку, прийшли до того, що давайте її обріжемо. Обрізали – вийшло класно, але чогось не вистачало. Колір уже був вигорілий, тому вирішили обтягнути її килимами. Знайшли килими, які в кого були, і зробили таку красу», – поділився співвласник авто Ярослав Богданець.

Наразі власники продовжують працювати над технічним станом автомобіля фото: suspilne.media

Автори ідеї зізнаються, що не очікували настільки бурхливої реакції.

«Як тільки ми її обрізали, люди одразу почали звертати увагу. Ми вирішили на цьому не зупинятися і зробити ще щось цікаве з проєкту. Дуже багато реакцій від людей, місцеві блогери неодноразово знімали цю машину. Коли ми приїжджаємо, люди підходять, фотографуються, розпитують, що і як», – додає Ярослав Богданець.

Водночас хлопці визнають, що подібні зміни конструкції транспортного засобу потребують офіційного погодження відповідно до законодавства.

«Так, взагалі так робити не можна, бо це зміна модифікації. Але нас поліція ще жодного разу не зупиняла, все було добре», – кажуть вони.

Наразі власники продовжують працювати над технічним станом автомобіля та його реєстрацією. Також вони вже обговорюють нові ідеї для вдосконалення свого незвичного «кабріолета-килима».

Нагадаємо, український авторинок у травні зіткнувся із помітним зниженням темпів реалізації нових транспортних засобів. Фінансові та економічні чинники, разом із сезонним переформатуванням попиту, змусили багатьох потенційних покупців відкласти візити до автосалонів.

Також державна програма компенсації витрат на пальне завершила роботу 31 травня. Вона діяла як тимчасовий антикризовий інструмент підтримки громадян на тлі різкого зростання цін на пальне. За словами Свириденко, нею скористалися 2,3 млн українців.