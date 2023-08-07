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Нардеп Дубінський у гавайській сорочці вийшов із чергового допиту і поматюкався

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нардеп Дубінський у гавайській сорочці вийшов із чергового допиту і поматюкався
Нардеп Олександр Дубінський вважає, що його викликають на допити, бо він «викриває Зеленського та Єрмака»
скріншот з відео

Дубінський обурився, що йому видали повістки про виклик на допит на завтра і післязавтра

Народний депутат Олександр Дубінський сьогодні знову побував у Державному бюро розслідувань на допиті. Про це він сам повідомив у своєму Telegram-каналі.

Дубінський заявив, що нібито йому ніяких запитань по суті не ставили, і обурився, що він отримав повістки про виклик на допит на 8 та 9 серпня. Дубінський вкотре заявив, що справа проти нього, є «політичним замовленням від Офісу президента».

«Ніяких питань по факту мені не поставили, проте дали повістки на виклики 8 та 9 серпня. ...Тактика мене за***бати, щоб я сюди ходив на допити, як на роботу, замість роботи», – брутально обурився одіозний депутат.

Водночас Дубінський вперто не коментує нічого з приводу суті звинувачень проти нього. Нагадаємо, що його застукали на відпочинку у Барселоні.

Олександр Дубінський стверджував, що виїхав за кордон нібито для того, щоб лікувати батька. Як зазначає Дубінський, він звернувся до МОЗ з усіма підтверджуючими документами та «законно отримав право на виїзд». Проте згодом громадський діяч та військовослужбовець Антон Швець опублікував документ, підписаний секретарем комісії МОЗ, в якому йшлося про дозвіл Дубінському супроводжувати його батька Анатолія у період з 23.06.2023 по 10.07.2023 в закладі охорони здоровʼя іноземної держави.  

Проте згодом у соцмережах дівчини Дубінського, яка проживає у Барселоні, з’явилися фото. На них нардеп, якого можна помітити за характерним татуюванням на нозі, та його кохана ніжаться у ліжку. СБУ зазначає, що, хоч депутат і виїхав за кордон для супроводу родича на лікування, сам батько депутата виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно без фактичного супроводу парламентаря. Крім того, правоохоронці розслідують, як у період перебування за кордоном депутат зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема до державних органів. На думку слідства, це може свідчити про їх підроблення, проте Дубінський у своїх гнівних зверненнях ніколи не торкається цієї теми та не коментує офіційні звинувачення.

Після допиту парламентар знову заявив про політичну розправу над ним. Причиною своїх допитів Дубінський вважає те, що він начебто «заважає» керівництву держави її розкрадати. 

Зазначимо, що Дубінський звинувачується у службовому підроблення документів та виїзді за кордон.

До слова, на допит парламентар прибув у яскравій гавайській сорочці, яка б більше підійшла для відпочинку. 

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Теги: Олександр Дубінський ДБР

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