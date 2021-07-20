Суд переніс розгляд справи Медведчука

20 липня суд мав розглянути апеляцію кума Путіна

Київський апеляційний суд розгляне апеляцію на домашній арешт нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку 30 липня, а не сьогодні, як планувалось.

У суді заявили, що 15 томів матеріалів справи Медведчука передали в суд тільки сьогодні. Саме тому служителям Феміди необхідний додатковий час.

Як відомо, адвокати проросійського політика оскаржили рішення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, 9 липня Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив домашній арешт народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді.

Про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в Криму йому повідомили 12 травня.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 8 липня не ухвалив рішення щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку. Після 12-годинного засідання суд оголосив перерву.

До слова, народний депутат від ОПЗЖ Олександр Лукашев, який 8 липня був присутній на засіданні суду, заснув сидячи на стільці.

Як відомо, 13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

Зазначимо, Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду.

Нагадаємо, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).