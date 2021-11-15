Російський спецназ відпрацював захоплення адмінбудівель на сході та півдні України – ЗМІ

Останні тижні Москва активно переміщає свої військові підрозділи поблизу українського кордону, створюючи загрозу вторгнення

На полігоні Опук у східній частині окупованого Криму наприкінці вересня відбулися навчання повітрянодесантних військ РФ. Як випливає з повідомлення, розміщеного на сайті Міноборони Росії, російські десантники відпрацьовували «наступ і оборону морського узбережжя від висадки умовного противника». Однак легенда навчань цим не обмежувалася. Як пише «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела в українських спецслужбах, навчання мали й закриту частину.

План навчань передбачав, що підрозділи спецпризначення ФСБ, розвідки, а також армійських частин відпрацьовували захоплення об'єктів критичної інфраструктури й адміністративних будівель на сході та півдні України, щоб спровокувати в цих регіонах «народно-визвольний рух» із наступним зверненням до Росії за допомогою у «встановленні миру». Після чого свою справу робив би російський десант «миротворців».

Співрозмовники наголошують: якщо Кремль зважиться на реалізацію такого сценарію, то паралельно буде активізовано бойові дії в Донбасі та розпочато концентрацію військ на українсько-білоруському кордоні.

Як відомо, останні тижні Москва активно переміщає свої військові підрозділи поблизу українського кордону, створюючи загрозу вторгнення. Зокрема, станом на 15 листопада співробітники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про високу ймовірність нового російського вторгнення в Україну та дестабілізації ситуації біля кордону.

Як відомо, раніше США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

Минулого тижня адміністрація Байдена заявила, що «занепокоєна» російськими військовими діями поблизу кордону України, водночас стверджуючи, що відданість США суверенітету України «залізна».

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Україна досі не є членом Альянсу. Щоб Україна стала повноправним членом НАТО, на це повинні погодитися всі 30 членів Альянсу. Столтенберг наголосив, що НАТО готове реагувати на дії РФ біля кордонів України.

Також на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

Крім того, Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg повідомляло, що Росія перекидає танки до українського кордону.

Водночас речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісу президента немає інформації про скупчення російських військ біля кордонів України більше, ніж зазвичай.

Згодом РНБО визнала: Росія готує військовий тиск на кордоні з Україною.

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