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У Рівному суд відпустив чоловіка, винного в чотирьох зґвалтуваннях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Рівному суд відпустив чоловіка, винного в чотирьох зґвалтуваннях
Чоловік перебував під вартою та під домашнім арештом з 2019 року
скріншот з відео

Феміда визнала, що чоловік вже відбув своє покарання згідно із так званим «законом Савченко»

Рівненський суд визнав 36-річного чоловіка винним у чотирьох зґвалтуваннях та двох спробах нападу на жінок, які зловмисник скоював з 2013 по 2019 рік. Феміда обрала йому 10 років позбавлення волі, однак одразу ж відпустила із залу суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Причиною виходу на волю є так званий «закон Савченко». Він передбачає, що один день, проведений у слідчому ізоляторі, зараховується як два дні відбуття покарання.

Зазначається, що чоловік перебував під вартою та під домашнім арештом з 2019 року. Цей час зарахували до строку покарання, тож фактично він уже відбув призначене покарання.

Вирок суду поки не набрав законної сили. Адвокатки постраждалих готують апеляційне оскарження рішення суду.

Водночас представник обвинуваченого вважає, що його підзахисний винен лише в завданні легких тілесних ушкоджень в одному з випадків нападу, але не сексуальному насильстві.

Нагадаємо, Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок директору львівської фірми «Капітолій» Михайлові Гурину за організацію секс-вечірки у селі Бартатів поблизу Львова під назвою «Порядна галицька вечірка». Підприємець отримав умовне покарання.

Як повідомляв «Главком», 7 лютого 2025 року Воловецький районний суд Закарпатської області оголосив вирок у справі про зґвалтування неповнолітньої. Троє обвинувачених (з них двоє рідних братів) одержали покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Підстав для звільнення обвинувачених від покарання з іспитовим строком – суд не встановив.

Суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тис. грн моральної шкоди суд стягнув 300 тис. грн з обвинувачених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували. Також суд взяв обвинувачених під варту негайно в залі суду.

В цілому, розгляд справи тривав майже півтора роки. Перед цим навесні 2023 року Воловецький райсуд призначив умовне покарання для трьох обвинувачених за зґвалтування неповнолітньої. Апеляційна інстанція скасувала вирок і відправила на новий розгляд.

Нагадаємо, що резонансний злочин стався у День Незалежності, 24 серпня 2021 року. На той час троє неповнолітніх, учні 10 класу Верхньоворітської загальноосвітньої школи прийшли до будинку потерпілої. Це було близько пів на 11 вечора. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців. Уже в суді потерпіла розповість: до цього була з хлопцями у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені,  прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

У суді доведено: коли компанія спустилася у підвал, один із хлопців ударив дівчину в живіт. У цей момент інший співучасник злочину нахилив потерпілу таким чином, що стиснув між своїми ногами її голову. Третій зловмисник, всупереч волі дівчини, зняв з неї одяг та нижню білизну.

Весь процес сексуального насилля один із обвинувачених фільмував на мобільний телефон. Через декілька днів це відео побачили інші школярі села Верхні Ворота Закарпатської області.

Теги: Рівне зґвалтування закон Савченко

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