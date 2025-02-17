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В Україні націоналізували активи російського олігарха на $29 млн

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В Україні націоналізували активи російського олігарха на $29 млн
У лютому 2023 року у державну власність стягнули всі активи Шелкова на загальну суму понад 2 млрд грн
фото з відкритих джерел

Підприємство Шелкова роками постачало сировину російській металургійній корпорації

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов міністерства юстиції до підсанкційного російського олігарха. Рішенням суду у дохід держави стягнули право вимоги за договором фінансової позики, яке належало підконтрольним олігарху компаніям. Про це у понеділок, 17 лютого, повідомили у Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці не розголошують імені росіянина, однак з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Михайла Шелкова.

«За цим договором ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» був винен $29 млн доларів. Відтак, кошти, які комбінат мав сплатити російському олігарху, залишаться в Україні», – ідеться у повідомленні.

Гірничо-збагачувальний комбінат розташований на Дніпропетровщині і з 2012 року перебував у власності Михайла Шелкова. Слідчі встановили, що підприємство роками постачало сировину російській корпорації, яка є найбільшим в світі виробником титану, а також виконує 40% державних оборонних замовлень в Росії.

У лютому 2023 року у державну власність стягнули всі активи Шелкова на загальну суму понад 2 млрд грн, у тому числі й 100% активів гірничо-збагачувального комбінату.

Нагадаємо, Шелкову в Україні оголошено три підозри. Йому інкримінують фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 ККУ), ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ).

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Теги: прокурор фінансування Антикорупційний суд олігархи

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