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Чи є «інваліди» серед працівників Нацполіції в погонах – відповідь очільника МВС

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чи є «інваліди» серед працівників Нацполіції в погонах – відповідь очільника МВС
Міністр зазначив, що зараз також триває перевірка Пенсійних фондів, куди перейшли підрозділи, які можуть клопотати про інвалідність
фото з відкритих джерел

Клименко: Всі факти щодо надання інвалідності рядовим працівникам у силових відомствах перевіряються

У Національній поліції докладно перевірили працівників, і виявили, що «жодного в погонах з інвалідністю немає».  Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає «Еспресо».

«Що стосується працівників Національної поліції, хочу вам заявити: жодного працівника Національної поліції в погонах з інвалідністю немає. Я вам відповідально про це заявляю. Це все не нісенітниці, якщо нас у цьому звинувачують. Ми перевірили доволі докладно це», – сказав міністр. 

Клименко додав, що всі факти щодо надання інвалідності рядовим працівникам у силових відомствах також зараз перевіряють. 

«І ті, хто отримав таку інвалідність під час війни, всі пройдуть повторну ВЛК, ну і, відповідно, МСЕК, – наголосив міністр. – Викликайте до себе на комітет міністра, або заступника міністра, або голову Національної поліції, який відповідає за цю роботу. І ми з задоволенням через кілька тижнів доведемо всю інформацію, яку ми до того часу встановимо».

Міністр зазначив, що зараз також триває перевірка Пенсійних фондів, куди перейшли підрозділи, які можуть клопотати про інвалідність.

Прикметно, що правоохоронні органи України відмовились від проєкту ООН щодо навчання слідчих з інвалідністю. Про це розповіла народна депутатка від партії «Слуга народу». Представники управління ООН з наркотиків і злочинності запропонували реалізувати в Україні проєкт з навчання слідчих і прокурорів з інвалідністю щодо проведення фінансових розслідувань. Проєкт мав на меті підвищення інституційних спроможностей правоохоронних органів у боротьбі з відмиванням коштів, що є пріоритетом для Єврокомісії до кінця 2024 року.

Як відомо, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

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Теги: міністр Ігор Клименко

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