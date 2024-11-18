Головна Країна Культура
search button user button menu button

Фільм «Медовий місяць» про стосунки під час окупації переміг на фестивалі у Франції

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Фільм «Медовий місяць» про стосунки під час окупації переміг на фестивалі у Франції
Фільм розповідає про молоду пару, яка застрягла у своїй квартирі в передмісті Києва під час російської окупації. Це психологічна драма з елементами трилеру
фото: instagram / medovyi_misiats та rozkryto

Вихід фільму у національний прокат планується у 2025 році

Стрічка Жанни Озірної «Медовий місяць» про пару закоханих, яка застрягла у квартирі на Київщині під час російської окупації, отримала Гран-прі кінофестивалю в Аррасі. Про це повідомили у соцмережах фестивалю.

Повнометражний дебют української режисерки отримав Гран-прі «Золотий атлас» на кінофестивалі у французькому Аррасі (Arras Film Festival).

Французький дистриб’ютор фільму отримає грант у розмірі €12 тис., наданий міською спільнотою Арраса.

Фільм розповідає про молоду пару, яка застрягла у своїй квартирі в передмісті Києва під час російської окупації. Це психологічна драма з елементами трилеру.

«Дія стрічки виробництва української кінокомпанії Toy Cinema відбувається у квартирі у маленькому містечку поблизу Києва, де мешкає пара 30-річних закоханих, Тарас і Оля. Вони проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їх будять вибухи. Подружжя опиняється у пастці окупації у квартирі без електрики, води та мобільного зв’язку. Протягом наступних п’яти днів Тарас і Оля досліджуватимуть чорну безодню справжньої інтимності між двома людьми у ситуації смертельної загрози», – описують свій фільм його творці в Іnstagram.

Вихід фільму у національний прокат планується у 2025 році. Світова прем’єра психологічної драми відбулася 2 вересня на Венеційському кінофестивалі.

Нагадаємо, фільм української режисерки Ольги Журби «Пісні землі, що повільно горить» здобув перемогу в основному конкурсі Ризького міжнародного кінофестивалю. У інших категоріях відзначили ще дві українські картини. 

Також актор Володимир Кравчук на 65-му Thessaloniki International Film Festival у Греції отримав приз «Найкращий актор» – за головну роль в фільмі «Ти – космос».

До слова, художній фільм «Буча» та документальна стрічка «Сентиментальна подорож до планети Параджанова» здобули призи глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі у Варшаві. 

Читайте також:

Теги: фільм грант кіно Венеціанський кінофестиваль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литовський центр із прав людини, а також представники деяких литовських політичних партій звернулися до правоохоронних органів щодо цих заяв Раманаускаса
Закликав забирати дітей у батьків, що споживають російське. У Литві звільнено телеведучого
Сьогодні, 16:06
Нагорода BAFTA
BAFTA може позбавити майбутніх переможців нагород, якщо їх засудять за злочини
Вчора, 12:39
Переможці отримають грант у розмірі до 700 доларів США для отримання професійної освіти
Українські переселенці можуть отримати грант на навчання
16 листопада, 16:34
Світлана Світлична померла
Померла зірка комедії «Діамантова рука»
16 листопада, 12:25
Стрічка розповідає про романтичні стосунки української біженки та росіянина, які на тлі війни в Україні зустрілися в Стамбулі
Не зважаючи на протест Держкіно, фільм «Глухі коханці» покажуть на кінофестивалі в Таллінні
13 листопада, 19:58
Марго Роббі показалася в компанії свого обранця Тома Акерлі
Марго Роббі вперше після пологів показалася з новонародженим первістком
6 листопада, 09:13
Українські фільми посіли перші місця на популярному кінофестивалі
Українські фільми на Ризькому кінофестивалі вибороли головні призи
27 жовтня, 00:48
Колишній кінопродюсер проходить курс лікування від раку кісткового мозку за ґратами
У скандального кінопродюсера Вайнштейна виявлено рідкісну форму раку
22 жовтня, 11:08
Заступниця державного секретаря США Узра Зея відвідала у Києві декілька установ
Держдеп оголосив три нові ініціативи на допомогу українцям: деталі
21 жовтня, 16:42

Культура

Фільм «Медовий місяць» про стосунки під час окупації переміг на фестивалі у Франції
Фільм «Медовий місяць» про стосунки під час окупації переміг на фестивалі у Франції
Стало відомо, яке місце посіла Україна на Дитячому Євробаченні
Стало відомо, яке місце посіла Україна на Дитячому Євробаченні
Дитяче Євробачення 2024: онлайн-трансляція
Дитяче Євробачення 2024: онлайн-трансляція
У Кривому Розі демонтовано пам’ятники Пушкіну та Лермонтову
У Кривому Розі демонтовано пам’ятники Пушкіну та Лермонтову
Олександру Злотнику – 76. Біографія видатного українського композитора
Олександру Злотнику – 76. Біографія видатного українського композитора
Держкіно звернулося до Талліннського кінофестивалю через показ російського фільму
Держкіно звернулося до Талліннського кінофестивалю через показ російського фільму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2024
17K
Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки Київради
9638
Рух протокою Босфор заблокував російский танкер
9000
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
8375
Втрати ворога станом на 18 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 09:29
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua