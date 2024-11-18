Фільм «Медовий місяць» про стосунки під час окупації переміг на фестивалі у Франції

Фільм розповідає про молоду пару, яка застрягла у своїй квартирі в передмісті Києва під час російської окупації. Це психологічна драма з елементами трилеру

Вихід фільму у національний прокат планується у 2025 році

Стрічка Жанни Озірної «Медовий місяць» про пару закоханих, яка застрягла у квартирі на Київщині під час російської окупації, отримала Гран-прі кінофестивалю в Аррасі. Про це повідомили у соцмережах фестивалю.

Повнометражний дебют української режисерки отримав Гран-прі «Золотий атлас» на кінофестивалі у французькому Аррасі (Arras Film Festival).

Французький дистриб’ютор фільму отримає грант у розмірі €12 тис., наданий міською спільнотою Арраса.

Фільм розповідає про молоду пару, яка застрягла у своїй квартирі в передмісті Києва під час російської окупації. Це психологічна драма з елементами трилеру.

«Дія стрічки виробництва української кінокомпанії Toy Cinema відбувається у квартирі у маленькому містечку поблизу Києва, де мешкає пара 30-річних закоханих, Тарас і Оля. Вони проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їх будять вибухи. Подружжя опиняється у пастці окупації у квартирі без електрики, води та мобільного зв’язку. Протягом наступних п’яти днів Тарас і Оля досліджуватимуть чорну безодню справжньої інтимності між двома людьми у ситуації смертельної загрози», – описують свій фільм його творці в Іnstagram.

Вихід фільму у національний прокат планується у 2025 році. Світова прем’єра психологічної драми відбулася 2 вересня на Венеційському кінофестивалі.

Нагадаємо, фільм української режисерки Ольги Журби «Пісні землі, що повільно горить» здобув перемогу в основному конкурсі Ризького міжнародного кінофестивалю. У інших категоріях відзначили ще дві українські картини.

Також актор Володимир Кравчук на 65-му Thessaloniki International Film Festival у Греції отримав приз «Найкращий актор» – за головну роль в фільмі «Ти – космос».

До слова, художній фільм «Буча» та документальна стрічка «Сентиментальна подорож до планети Параджанова» здобули призи глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі у Варшаві.