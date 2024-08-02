Замість кепки – «Кобзар»: історія перетворення пам'ятника Леніну на Житомирщині (фото)

У 2017 році за ініціативи сільської ради села Котлярка місцевий художник перетворив пам’ятник Леніну на пам’ятник Тарасу Шевченку

Місцевий художник змінив підборіддя Леніну, замінив кепку на «Кобзар», а піджак перетворив на пальто.

Місцева громада села Котлярка, що на Житомирщині після прийняття закону про декомунізацію вирішили не зносити пам’ятник вождя більшовиків Леніну. Замість цього його перетворили на пам’ятник письменнику Тарасу Шевченку. Про це пише «Суспільне» .

До 2017 року це був пам’ятник Леніну. У 2017 році за ініціативи сільської ради села Котлярка місцевий художник Володимир Герасимчук перетворив його на пам’ятник Тарасу Шевченку. Ініціаторкою перетворення стала завідувачка будинку культури села Котлярка Тетяна Петрук. Як зазначається, Герасимчук змінив підборіддя Леніну, замінив кепку на «Кобзар», а піджак перетворив на пальто.

Петрук пояснила, що якби пам’ятник Леніну знесли, грошей на встановлення нового пам’ятника не вистачило б. Саме тому громада вирішила дати нове життя старому пам’ятнику. Скульптура була покрита міддю, яку художник Володимир Герасимчук зняв, продав, а на вилучені гроші закупив матеріали для робіт. За його словами, найскладніше було обробляти міцний бетон. Робота над пам’ятником тривала близько двох тижнів.

«Хотілося зробити його так, як я уявляв. Комір я доліплював, «Кобзарик» замість кепки. Оббивав і болгаркою пиляв. Шарф я йому доліпив, щоб трохи його змінити. З піджака я робив пальто. Не вдалося змінити пам’ятнику ноги. Тарас Шевченко носив модні туфлі із загостреними носами. Проте, загострити округлі чоботи Леніна не вдалося. Я пробував, але їх неможливо було зрізати болгаркою», – розказав Герасимчук.

Як повідомлялося, депутати Запорізької міської ради на сесії прийняли проєкт рішення про продаж на аукціоні пам'ятника вождя більшовиків Володимира Леніна. Об'єкт підпадає під дію закону про декомунізацію. Пам'ятник перебуває на балансі міста з 2016 року ‒ відколи його демонтували. За демонтованого Леніна планують виручити від 10 млн до 15 млн грн.

До слова, у січні 2021 року в Україні знесли останній пам'ятник Леніну.