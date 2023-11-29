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У високогір’ї Карпат можливе сходження лавин – ДСНС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У високогір’ї Карпат можливе сходження лавин – ДСНС
Через хуртовини та снігопади у Карпатах можливе сходження лавин
фото: ДСНС

На високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується снiголавинна небезпека

29 листопада на високогір’ї Карпат можливе сходження лавин. Про небезпеку повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

За даними синоптиків, 28-29 листопада у зв’язку з хуртовинами та снігопадами на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека.

ДСНС закликає українців берегти себе й утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, у середу, 29 листопада, по всій Україні оголошено штормове попередження. У західних областях вночі очікуються хуртовини, на дорогах ожеледиця. 

Зокрема, в Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях буде значний сніг. Водночас у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях вночі та вранці, а в Сумській та Харківській областях вдень очікуються значні дощі та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь й на дорогах ожеледиця.

Крім того, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі та вранці пройдуть значні дощі.

Як повідомлялося, в Україну найближчим часом прийдуть ще два циклони. Перший циклон принесе сніг та сильний вітер, а другий супроводжуватиметься відчутним потеплінням.

До слова, у Києві 29 листопада синоптики прогнозують мокрий сніг, дощ і ожеледицю. 

Теги: Карпати (гори) снігопад небезпека

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