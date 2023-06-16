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Африканська місія завітала до Києва, а Росія «привітала» їх ракетами. Головне за 16 червня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Африканська місія завітала до Києва, а Росія «привітала» їх ракетами. Головне за 16 червня
Сили ППО під час масованої атаки по Києву збили 12 ракет
Фото: Reuters

Росія атакувала Україну ракетами під час візиту президента ПАР

Російська ракетна атака загнала мирну місію ПАР в укриття. Сейм Польщі ухвалив резолюцію про членство України в НАТО. Австрійський суд заблокував екстрадицію Дмитра Фірташа в США. НАЗК вперше виключило компанію з переліку міжнародних спонсорів війни. Путін погрожує атакувати країни НАТО. Ці та інші події 16 червня «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Візит африканської місії до Києва

16 червня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Президент Південно-Африканської республіки Сіріл Рамафоса вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії. 

Під час сьогоднішньої ракетної атаки на Київ представники африканської делегації на чолі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, які перебувають із візитом в українській столиці, вирішили тимчасово сховатися в бомбосховищі в одному з готелів.

Сили ППО під час масованої атаки по Києву збили 12 ракет – шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два БПЛА.

Сейм Польщі ухвалив резолюцію про членство України в НАТО

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) ухвалив резолюцію з підтримкою вступу України до Північноатлантичного альянсу. За ухвалення резолюції проголосували 443 депутати, проти – два, а ще семеро утрималися. У тексті документа сказано, що Україна зараз захищає не лише свою державність, а й спільні цінності – демократію та порядок, що ґрунтується на міжнародному праві. Також там сказано, що членство України буде вигідним для НАТО і з військової точки зору, оскільки армія нашої країни все більше співпрацює з Альянсом і набуває досвіду на полі бою.

Погрози Путіна

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що «у Росії більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО», і вона не збирається її скорочувати. «Хрін їм», – заявив диктатор, а також пригрозив атакувати країни НАТО за допомогу Україні. 

Диктатор не забув похвалитися, що перша частина ядерних зарядів вже прибула на територію Білорусі. У разі, якщо союзники України розташовуватимуть на своїх авіабазах винищувачі F-16, які отримають у своє розпорядження Збройні сили, Росія розгляне можливість завдання удару по території цих країн.

Австрія ухвалила рішення щодо екстрадиції Дмитра Фірташа

Австрійський суд у п'ятницю виніс рішення на користь українського бізнесмена Дмитра Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції. Проти Фірташа висунуто звинувачення в США. Зокрема, він підозрюється у змові з метою давання хабарів в Індії для видобутку титану, який використовується в реактивних двигунах. Фірташ заперечує будь-які правопорушення. Олігарху загрожує до 50 років в'язниці і конфіскація всіх активів.

Адвокат Фірташа розхвалив австрійське правосуддя.

Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко потрапив за ґрати

У Львові відбувся суд щодо справи розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко потрапив за ґрати. Запобіжний захід для очільника асоціації змінили на тримання під вартою терміном на 60 діб до 14-го серпня включно. Застава у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022-го року внесла компанія «УАФ Маркетинг», перераховується на користь держави. У 2018 році програма «Схеми» провела розслідування, за результатами якого журналісти запідозрили УАФ та її президента Андрія Павелка у корупції через завод із виготовлення штучних полів.

Укрпошта стала найкращим поштовим оператором світу

Укрпошта отримала три нагороди щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award, яка надається за найкращий досвід у світовій індустрії пошти та експрес-доставлення. Укрпошта перемогла у номінаціях «Поштовий оператор», «Філателістична кампанія року» та «Лідер галузі». Загалом премії вручалися за вісьмома номінаціями. У цій номінації Укрпошта отримала першу премію за роботу в умовах повномасштабної війни, виконання державних соціальних завдань щодо релокації бізнесу, підтримку українських підприємців, доставлення пенсій, безперебійну логістику всередині країни та за її межами, надання фінансової допомоги від міжнародних організацій, розвиток експорту, попри закрите небо, доставлення гуманітарної допомоги з-за кордону.

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