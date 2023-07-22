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Південна Корея отримала майже тисячу підозрілих пакунків із-за кордону

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Південна Корея отримала майже тисячу підозрілих пакунків із-за кордону
У деяких посилках знайшли бальзам для губ або інші дешеві продукти, а деякі були порожніми
фото з відкритих джерел

Міжнародна посилка, яка, ймовірно, містить газоподібні токсичні речовини, була доставлена до центру соцзабезпечення для інвалідів

Південнокорейська поліція заявила сьогодні, 22 липня, що отримала майже 1 000 повідомлень про підозрілі міжнародні пакунки по всій країні. Про це повідомляє Yonhap.

За даними правоохоронців, лише за п’ятницю вони отримали загалом 987 повідомлень про доставку підозрілих посилок із-за кордону, переважно з Тайваню. У деяких посилках знайшли бальзам для губ або інші дешеві продукти, а деякі були порожніми.

Жодного небезпечного матеріалу в посилках не було виявлено, але поліція зауважила, що вирішуватиме, чи буде розпочинати з цього приводу розслідування, залежно від результатів аналізу знайдених речовин.

У четвер випадкова посилка, яка, ймовірно, містить газоподібні токсичні речовини, була доставлена до Центру соціального забезпечення для інвалідів у південно-східному портовому місті Ульсан. Троє людей, які її розпакували, постраждали від запаморочення та утрудненого дихання.

Поліція закликала бути пильними щодо підозрілих міжнародних посилок.

Як повідомлялося, минулого року стало відомо про вибух в українському посольстві в Мадриді. Комендант дипустанови отримав незначні поранення і був госпіталізований – конверт вибухнув у його руках. Решта співробітників не постраждали.

Також Міністерство оборони Іспанії заявило, що сили безпеки знайшли імовірний вибуховий пристрій у конверті, відправленому на базу ВПС у Торрехон-де-Ардос, що поблизу Мадрида.

Через декілька днів до українського посольства в Іспанії надійшов закривавлений пакунок. Згодом правоохоронці повідомили, що було в пакунку, який отримало посольство України в Іспанії.

Зауважимо, Кулеба розповів, скільки листів із залякуваннями отримали українські дипломати.

Раніше повідомлялося, що в Україну з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї. Юн Сок Йоль прибув до України разом із дружиною. Крім того, він відвідав Бучу та Ірпінь.

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Теги: Південна Корея

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