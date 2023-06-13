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Атака на Кривий Ріг та військова допомога від США. Головне за 13 червня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Атака на Кривий Ріг та військова допомога від США. Головне за 13 червня
Росія вбила 11 мирних українців у Кривому Розі
фото з відкритих джерел

Російські війська випустили шість ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області

Нічний удар окупантів по Кривому Рогу. США нададуть Україні нову військову допомогу. Путін заявив, що ціль війни – надалі знищувати українців, а Україна оголосила підозру ідеологу путінізму Дугіну. Ці та інші події 13 червня «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Трагедія в Кривому Розі

Під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Загалом відомо про 11 загиблих мирних мешканців через атаку російських окупантів.

Внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг загинуло молоде подружжя – Давид та Ксенія. Їм було лише по 22 роки. Закохана пара одружилася лише торік. 3 червня відсвяткували річницю весілля. 

США передають Україні нову бронетехніку

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.

У новий пакет американської військової допомоги включили додаткові боєприпаси для NASAMS, зенітні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди,15 бойових машин піхоти Bradley, 10 бронетранспортерів Stryker, протитанкові системи Javelin, ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW), протитанкові комплекси АТ-4, понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранатів, підривні боєприпаси для подолання перешкод, засоби забезпечення тактичного захищеного зв'язку, запасні частини та інше польове обладнання.

Сполучені Штати запевняють, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Цинічні заяви диктатора Путіна

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито не була зацікавлена в теракті на Каховській ГЕС, адже це має «тяжкі наслідки для нових російських регіонів». Окрім цього, Путін звинуватив у підриві дамби Україну. Він заявив, що Збройні сили України нібито неодноразово цілеспрямовано завдавали ударів по ГЕС із реактивних систем залпового вогню HIMARS.

За словами диктатора Путіна, «цілі військової операції не змінюються», тому Путін визнав, що і далі вбиватиме українців.

Україна оголосила підозру ідеологу путінізму Дугіну

Служба безпеки України склала письмове повідомлення про підозру ідеологу путінізму та «русского міра», російському філософу, 61-річному Олександру Дугіну. Дугін підозрюється у публічних закликах та розповсюдженні матеріалів до зміни меж території та державного кордону України, поєднаних з розпалюванням національної ворожнечі ( ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу) і розповсюдженні матеріалів із закликами до геноциду (ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу).

Крім цього, СБУ опублікувала повістку про виклик Дугіна. Росіянина викликають на 16-18 червня до столичного СБУ (вулиця Володимирська, 33) для проведення слідчих та процесуальних дій.

Неоднозначна заява президента Бразилії про війну

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва не бачить «військового рішення» в Україні. Бразилія підтримала резолюцію Організації Об'єднаних Націй, яка засуджує війну Росії проти України та запевнив, що бразильська влада підтримує прагнення до миру в Україні, щоб уникнути подальшої ескалації та пов'язаних із цим численних ризиків. Попри це, президент Бразилії зазначив, що «потрібно більше дипломатії та менше збройного втручання в Україні».

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