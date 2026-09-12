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Безпілотники атакували Ковель: є влучання в інфраструктуру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Безпілотники атакували Ковель: є влучання в інфраструктуру
Безпілотники масовано атакували Волинську область 12 вересня
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки є постраждалі 

12 вересня у повітряному просторі Волинської області перебувало близько двох десятків ворожих безпілотників. Про це повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк, передає «Главком».

У Ковельській громаді зафіксовано кілька влучань в об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого поранення отримали п'ятеро людей.

Крім того, у селі Заріччя Ковельського району через падіння уламків збитих БпЛА було пошкоджено дахи приватного будинку та господарських споруд, серед місцевого населення потерпілих немає.

Наразі рятувальні та екстрені служби ліквідовують наслідки ворожої атаки на місцях прильотів.

Як відомо, у Луцьку росіяни атакували пасажирський потяг. На місці влучання виникла сильна пожежа. 

За даними місцевих Telegram-каналів, у один із вагонів влучив шахед.

«Ворог вчергове атакує залізницю. Станом на зараз – влучання в Луцьку та у Фастові. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою «Укрзалізниці» та евакуації пасажирів – жодного постраждалого», – повідомили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у середу, 13 травня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия та Хмельницький. 

Також Луцьк потрапляв під удар у червні 2025 року, тоді внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей, а в багатоквартирному будинку були часткові руйнування. У липні 2025-го президент України Володимир Зеленський назвав Луцьк основним об'єктом удару в рамках масованої атаки по всій Україні.

Теги: Волинська область інфраструктура

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