Буданов анонсував обмін полоненими з РФ

Від початку повномасштабної війни відбулося 75 обмінів військовополоненими, в результаті яких Україна повернула додому тисячі своїх громадян

Скільки людей мають обміняти наразі не відомо

Керівник Офісу президента Кирило Буданов зустрівся зі студентами Києво-Могилянської академії, пише «Главком».

Серед питань аудиторії були й ті, що стосувалися теми обміну військовополоненими. Зокрема, йшлось про «червоні лінії», які би ніколи не перетнув керівник Офісу президента у обміні. На це «філософське», як сказав Буданов, питання – відповідь теж лежить у площині філософії.

«Яку цінність для вас має людське життя?», – запитав Буданов у дівчини, що поставила питання. «Найвищу», – відповіла та.

Разом з тим, спілкуючись зі студентами Кирило Буданов анонсував можливість нового обміну. «Дасть Бог, побачите днями новий обмін військовополоненими», – сказав він.

Раніше у Росії заявили про підготовку нового обміну полоненими та цивільними особами з Україною. За словами російської уповноваженої з прав людини Яни Лантратової, відповідний захід може відбутися вже найближчим часом.

Нагадаємо, 5 червня Україна провела черговий обмін полоненими з Росією. Тоді додому повернулися 185 захисників та один цивільний. Серед звільнених були оборонці Маріуполя та «Азовсталі», а також військовослужбовці, які брали участь у бойових діях на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.