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Один із творців української Конституції спрогнозував подальшу долю Криму і самої Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Один із творців української Конституції спрогнозував подальшу долю Криму і самої Росії
Михайло Косів вірить, що вся тимчасово окупована територія України разом із Кримом повернеться до складу України
фото: glavcom.ua

Михайло Косів наполягає: кримськотатарський народ як корінний народ на півострові має право на самовизначення

Дисидент, обранець Верховної Ради п’яти скликань і ексчлен партії «Народний Рух України» Михайло Косів вірить, що вся тимчасово окупована територія України разом із Кримом повернеться до складу Української Держави. Про це колишній політик зазначив в інтерв’ю «Главкому».

Ексобранець пригадав події 30-річної давнини, коли Верховна Рада 28 червня 1996 року проголосувала за Конституцію України. Зокрема, Косів є автором Преамбули Основного Закону.

«Розділ X Конституції України присвячений Автономній Республіці Крим. Народний Рух і наш лідер Вячеслав Чорновіл стояли на принципах: кримськотатарський народ як корінний народ, зокрема на кримському півострові, має право на самовизначення. Наші візаві комуністи, навпаки, хотіли адміністративної автономії Республіки Крим, щоб з часом приєднати її до Росії.

Отже, рухівська версія статті 134 про Крим була такою: «Автономна Республіка Крим є історичною територією кримськотатарського народу, який згідно з міжнародними правовими нормами здійснює на цій території своє право на самовизначення, утворення державних органів влади, силових структур, правоохоронних і культурологічних органів», – розповів Михайло Косів.

(В оригіналі Конституції, ухваленій 1996 року, стаття 134 має такий вигляд: «Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання» – «Главком»).

За словами дисидента, кримські татари постійно хочуть тільки з Україною. Бо Кримський півострів територіально і географічно має зв’язки з Україною.

«Крим відокремлений від Росії. І тільки мостами, які можна, зрештою, зруйнувати, він поєднується з Російською Федерацією. А чисто органічно – і сушею, і через повітряний простір, і через морський простір – Крим поєднаний з Україною. Тільки з Україною. Однак корінний народ має мати право на власну національну автономію», – наголосив Косів.

Він зауважив, що «Народний Рух України» виступав за двомовність на кримському півострові – кримськотатарську і українську мови. Сьогодні, по факту, там лише російська мова, додав екснардеп.

Що стосується майбутньої долі Росії, то вона, переконаний Косів, має абсолютно всі передумови для розпаду.

«Я не кажу «знищитися». Російська Федерація складається, якщо можна так сказати, з 83 етнічних суб’єктів державного права. Наприклад, Чукотка – це ж окрема автономна територія, окреме господарство. Я вже не говорю про республіки – всього їх 22. Чому б їм не мали мати свою державність? Та ж Ічкерія. Вони ж навіть війну вели за самовизначення. Такі ж ідеї були в казанських татар у якутів. Вони хотіли цього», – заявив один із творців української Конституції.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) здобула матеріали, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням у Криму. До того ж розвідники отримали внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресорки. Окремо на території Білорусі зафіксовано заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

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Теги: кримські татари Верховна Рада партії Народний Рух влада втрати відключення обмеження відключення світла Крим

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