Російські атаки знеструмили сім областей України: де найскладніша ситуація

Через пошкодження енергооб'єктів у більшості регіонів діють графіки відключень світла

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України, застосовуючи тактику повторних ударів. Унаслідок нічних та ранкових обстрілів 6 листопада виникли нові знеструмлення у семи областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство енергетики України.

За даними відомства, без електропостачання залишилися частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

У постраждалих регіонах енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, де це дозволяє безпекова ситуація. Через повітряні тривоги ремонтні бригади змушені переривати роботу, однак після відбою одразу повертаються до відновлення електропостачання.

Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури там продовжують діяти вимушені мережеві обмеження. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

У більшості областей України застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів діють окремі графіки обмеження потужності.

У Міненерго попередили, що через постійні російські атаки ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня. Українцям рекомендують перевіряти актуальні графіки на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

У відомстві також наголосили, що аварійні та погодинні відключення необхідні для збереження стабільної роботи енергосистеми й запобігання масштабнішим наслідкам.

Нагадаємо, 5 листопада «Главком» повідомляв про запровадження аварійних відключень світла у Києві та чотирьох областях. Через наслідки російських обстрілів обмеження застосували у столиці, а також у Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях. У цих регіонах погодинні графіки тимчасово втратили чинність.

Також «Главком» із посиланням на ДТЕК пояснював причини погіршення ситуації в енергосистемі. За даними компанії, лише за три доби російські війська завдали 78 ударів по енергетичних об'єктах. Під атаками опинилися як електростанції, так і мережі передачі електроенергії.