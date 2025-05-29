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Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня відвідає Україну та Росію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня відвідає Україну та Росію
Гроссі занепокоєний планами Росії під’єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми
фото з відкритих джерел

Запорізька АЕС рекордні три тижні залишається на одній лінії живлення

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня приїде до України та Російської Федерації задля забезпечення ядерної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу агентства.

Як зазначають фахівці, ситуація із зовнішнім електропостачанням окупованої Запорізької атомної електростанції «залишається надзвичайно крихкою», оскільки вона наразі залежить лише від однієї лінії електропередач. Єдина резервна лінія АЕС на 330 кВ залишається відключеною вже понад три тижні, і терміни її відновлення залишаються невідомими. У результаті вся станція, що має шість реакторів, повністю залежить від однієї активної лінії. З початку повномасштабної війни у 2022 році Запорізька АЕС вже вісім разів повністю втрачала зовнішнє живлення, але у більшості випадків його вдавалося відновити протягом доби.

Крім того, експерти МАГАТЕ протягом більшості днів минулого тижня чули звуки військової активності на різних відстанях від ЗАЕС. Команди МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС також повідомляли про ознаки військової активності поблизу станцій.

«На Південноукраїнській АЕС співробітники МАГАТЕ ввечері 23 травня бачили, як по дрону велася стрільба із зенітної зброї. Того ж вечора станція повідомила про 10 дронів, помічених за 2,5 км на південь від об’єкта. На Чорнобильському майданчику 23 травня повідомили про два дрони, що пролітали за п’ять кілометрів від об’єкта. Команда МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС у понеділок цього тижня була змушена ховатися на території станції», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що спроби росіян запустити енергоблоки ЗАЕС можуть мати непередбачувані наслідки. Він закликав МАГАТЕ не допустити катастрофічного сценарію.

Колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар в інтерв’ю «Главкому» заявив, що росіяни не можуть запустити захоплену ними Запорізьку АЕС, адже у них немає для цього ані необхідних знань, ані кваліфікованого персоналу. 

Як повідомлялося, підготовка Кремля до встановлення постійного контролю над окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією свідчить про плани Москви незаконно окупувати та анексувати додаткову територію України.

До слова, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили про інцидент із безпілотником, який впав на дах будівлі навчального центру станції.

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Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ

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