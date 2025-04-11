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Кротевич заявив, що втратив орден після критики Сирського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Кротевич заявив, що втратив орден після критики Сирського
Раніше Богдан Кротевич закликав головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського піти у відставку
скріншот з відео

За словами колишнього начштабу 12-ї бригади «Азов», в Офісі президента є хтось, хто має повноваження «виправити» указ без погодження з главою України

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдан Кротевич повідомив, що інформація про відзначення його орденом Богдана Хмельницького II ступеня зникла з сайту Офісу президента. Військовий вважає, що його нагороду забрали через активну критику головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Кротевича.

За словами військового, поки він ще був на службі в «Азові», командир бригади подав його на нагороду. Через чотири місяці президент підписав указ про нагородження.

«У середу, 9 квітня 2025 року, друг Калина – заступник командира бригади – привітав мене, надіславши скріншот з офіційного сайту президента, де я був у списку нагороджених. Пані та панове, вже наступного дня з указу моє прізвище просто зникло. Чому так сталося? Можливо, через мою чітку позицію щодо заміни головнокомандувача. Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу. Але вкотре я переконався – в цій системі ще дуже багато треба змінювати», – каже він.

За словами Кротевича, Володимир Зеленський не міг дати вказівку прибирати його з указу. Тому військовий вважає, що Офісі президента є хтось, хто має повноваження «виправити» указ без погодження з главою України.

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Згадка про нагородження Кротевича зникла з сайту Офісу президента
Згадка про нагородження Кротевича зникла з сайту Офісу президента
фото: Telegram/Богдан Кротевич

«Хоча все це робиться доволі просто: приносять новий текст указу, кажуть щось на кшталт «там помилка в прізвищі була, ми виправили», і перепідписують, можуть прибрати тих хто не подобається, і додати своїх кентів наприклад. Насправді — це навіть смішно. Я уявляю собі, як десь хтось б’є кулаком по столу і каже: «От жеж, с*ка, етот Кротевич. Не любить мене. А я тут, бляха, з другою армією світу воюю!» І все стає на свої місця, для них не важливо що ти заслуговуєш та робиш, важливо щоб ти був зручним, слухняним та завжди казав «Так». Але це не для мене», – пояснив колишній начальник штабу 12-ї бригади «Азов».

Нагадаємо, колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдан Кротевич закликав головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського піти у відставку, оскільки він не має стратегічного бачення і ставить під загрозу життя українських солдатів.

Також Кротевич заявив, що виступає проти перемирʼя. Він вважає, що Україна ще може перемогти у війні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтервʼю проєкту «Бомбардир».

Кротевич повідомив, що виступає проти перемирʼя, оскільки вважає, що Україні треба міняти структуру в Збройних силах та починати наступати. Військовий також зауважив, що у ТЦК і зараз є черги, але вони можуть бути більшими, якщо у людей повернеться довіра до командування Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що підполковник Богдан Кротевич на псевдо Тавр створить свою приватну компанію.

До слова, Тавр приєднався до бригади у 2014 році, пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС і розвивав підрозділ.

У 2021 році Богдан Кротевич очолив штаб «Азова». Після початку повномасштабного вторгнення Росії боєць долучався до управління обороною Маріуполя, був помічником командира. Після повернення з російського полону у вересні 2022-го Тавр продовжив розвивати «Азов», координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року.

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Теги: Азов державні нагороди Олександр Сирський

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