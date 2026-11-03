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Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк очолив «Укроборонпром»

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк очолив «Укроборонпром»
Іван Гаврилюк став новим керівником «Укроборонпрому»
фото: Міноборони

Наглядова рада оборонної компанії призначила нового генерального директора за результатами відкритого конкурсу

Наглядова рада акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» ухвалила рішення призначити генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка генеральним директором компанії. До цього він тимчасово виконував обов'язки керівника підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву «Укроборонпрому».

Кандидатів на посаду відбирали в межах відкритого конкурсу. Пошук, добір та попередню оцінку претендентів здійснювало українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership.

Остаточне рішення наглядова рада ухвалила після конкурсного відбору та фінальних співбесід.

В «Укроборонпромі» наголосили, що Гаврилюк має багаторічний досвід військової служби, управлінської діяльності та роботи в оборонній сфері.

У компанії вважають, що його досвід і розуміння потреб Сил оборони сприятимуть нарощуванню виробничих потужностей підприємств та зміцненню оборонно-промислового комплексу України.

Іван Гаврилюк – генерал-лейтенант Збройних сил України, який обіймав керівні посади у військовому командуванні та Міністерстві оборони.

Зокрема, він працював першим заступником міністра оборони, а згодом – заступником очільника відомства. У травні 2026 року залишив посаду в Міноборони.

У червні Гаврилюка призначили радником з питань оборонно-промислового комплексу Дениса Шмигаля на громадських засадах.

Згодом він став тимчасовим виконувачем обов'язків генерального директора «Укроборонпрому», а тепер очолив компанію на постійній основі.

Нагадаємо, 14 липня 2026 року Герман Сметанін оголосив про звільнення з посади генерального директора «Укроборонпрому». Він подякував колективу та військово-політичному керівництву України за співпрацю, однак причину відставки не назвав.

Як раніше писав «Главком», у жовтні 2024 року компанію очолив Олег Гуляк. Його головними завданнями визначали збільшення виробництва озброєння, реформування оборонно-промислового комплексу та розвиток антикорупційної інфраструктури.

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Теги: Іван Гаврилюк Укроборонпром промисловість Міноборони

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