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П'ять головних новин за 27 грудня

Людмила Яцюк
glavcom.ua
П'ять головних новин за 27 грудня
Суд визнав, що УПЦ Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії
фото з відкритих джерел

Влада Києва зробила прогноз про відключення світла у столиці до кінця зими

У відкритому доступі з’явилося інтерв'ю Зеленського Netflix, суд визнав конституційним перейменування Московської церкви, уряд може дозволити виїзд за кордон чоловікам призовного віку. Ці та інші головні події 27 грудня «Главком» традиційно зібрав у вечірню добірку, щоб ви були в курсі всього важливого.

Інтерв'ю Зеленського Netflix потрапило у відкритий доступ. Головні тези

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеведучому Девіду Леттерману у шоу на Netflix «Мій наступний гість не потребує представлення». Сама розмова записувалась ще у жовтні, проте саме вчора її великий епізод з'явився у вільному доступі з українськими титрами.

КСУ визнав правомірним перейменування церкви Московського патріархату

Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. Рішення винесено 27 грудня.

Уряд може дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення

Уряд планує дозволити виїзд за кордон чоловікам призовного віку, які отримали бронювання від призову. Мінекономіки вже підготувало проєкт постанови, який деталізує критерії та порядок організації бронювання від призову. Нині його погоджують. 

Екстрені відключення світла у столиці: КМДА зробила прогноз до кінця зими

У столиці триватимуть екстрені відключення світла й надалі і в таких реаліях кияни житимуть усю зиму. Ситуація з електроенергією залишається складною. Наразі тривають роботи з відновлення енергосистеми України

Підвищення тарифів на воду: до чого готуватися українцям

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), сьогодні, 27 грудня, ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.

Нагадаємо, триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

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Теги: церква Київ війна електроенергія агресія Володимир Зеленський уряд

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