Президент зустрівся з командиром полку Олегом Ляшком: про що говорили

Зеленський відзвітував про «дуже щиру розмову»

Президент Володимир Зеленський зустрівся з командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу Олегом Ляшком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави у соціальних мережах.

Зеленський розповів, що обговорив із Ляшком найбільш вагомі та актуальні запити армії.

«Дуже щира розмова з Олегом Ляшком – із командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу. Підрозділ захищає нашу Донецьку область, і важливо почути, які запити армії найбільш вагомі зараз та які політичні кроки держави можуть додати мотивації нашим військовим. Єдність має значення, і не повинно бути приводів для розпорошення нашого суспільства. Дякую! Слава Україні!» – сказав президент.

Нагадаємо, у травні 2026 року лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, який з 2022 року служить у Збройних силах України, отримав підвищення. Його призначили командиром новоствореного полку безпілотних систем. «Главкому» стало відомо, що батальйон безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України, який очолював ексдепутат Олег Ляшко, розширився до полку.

Як відомо, у 2025 році Олега Ляшка назначили командиром батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР. За даними, отриманими від 63-ї ОМБР, лейтенант Олег Ляшко за два роки служби в бригаді «одразу почав глибоко вдаватися в суть безпілотних систем та їх роль на полі бою, розуміючи їх важливість».

«Главком» писав, що екснардеп та військовослужбовець Олег Ляшко показав свій орден, яким його нагородив Володимир Зеленський за захист державного суверенітету та територіальної цілісності України.