Ракетна атака на Київ та «бавовна» у Бєлгороді: головне за ніч

Атака на Київ була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників

Через активність російських бомбардувальників в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога та працювало ППО: над столицею збито ракети. У прикордонному районі Бєлгорода було неспокійно – місцеві мешканці жалілися на «бавовну». Українські фотожурналісти отримали престижну міжнародну премію. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 8 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ворожі ракети над Києвом

У Києві під час повітряної тривоги працювала ППО, над столицею збито ракети.

Київська міська військова адміністрація повідомила про попередні наслідки збиття ворожих ракет над столицею:

Будь ласка, читайте текст після реклами

у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння. Інформація перевіряється;

у Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

Сьогоднішня нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Напередодні рашисти навмисно задіяли рекордну кількість дронів Shahed, аби виявити і максимально виснажити ППО Києва. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей. Влучань не допущено.

«Бавовна» у Бєлгороді

У ніч проти вівторка, 9 травня, у російському населеному пункті Шебекіно, що в Бєлгородській області, знову було неспокійно.

Губернатор області Вячеслав Гладков заявив, що постраждалих внаслідок інциденту нібито немає. Проте пошкоджено будинки та автомобілі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Снаряд впав між двома багатоквартирними житловими будинками – пошкоджені вікна, балкони, фасади обох будинків. Також пошкоджені 6 автомобілів», – йдеться в повідомленні.

Українці здобули Пулітцерівську премію

У США оголосили переможців Пулітцерівської премії 2023 року: серед них – інформаційне агентство Associated Press в номінації «За служіння суспільству», яке нагородили за роботу в Маріуполі українських журналістів Євгена Малолєтки, Мстислава Чернова та відеопродюсерки Василіси Степаненко, а також француженки Лорі Хіннат.

В інформагентстві відзначили, що майже три тижні AP мала єдиних журналістів у Маріуполі. Вони зокрема зазнімкували, як рятувальники та поліцейські виносять із пологового будинку в Маріуполі поранену вагітну жінку, а також кадри, як Росія стріляла по цивільних цілях. Ця світлина Євгена Малолєтки з розбомбленого пологового в Маріуполі також перемогла на конкурсі World Press Photo як фотографія року.

Євген Малолєтка та Мстислав Чернов прибули до Маріуполя напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну та залишалися у блокадному місті понад два тижні. Вони були єдиними журналістами, які документували наслідки обстрілів і блокаду Маріуполя російськими військами для міжнародних видань. Разом із ними була продюсерка Василіса Степаненко.

Малолєтка та Чернов знімали для Associated Press, але їхні фотографії публікувалися в багатьох світових виданнях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрім того, премію отримала команда The New York Times за висвітлення російських звірств у Бучі. У складі команди працював український фотокореспондент Стас Козлюк.

Загадкові мітки у Москві

У Росії на вулицях Москви напередодні святкового параду до Дня перемоги з'явилися червоні мітки. Їх розмістили на асфальті.

Подекуди мітки на розі вулиць, подекуди – посеред дороги. Про них стало відомо 8 травня.

Хто саме залишив ці червоні хрести – невідомо, проте у росіян після цього почалася справжня істерика, оскільки вони вважають, що це може бути провокація з українського боку.

До слова, на параді до 9 травня у Москві будуть глави п’яти країн, також до російської столиці прибув самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Так, з «робочим візитом» до Москви приїхав президент Таджикистану Емомалі Рахмон. Також до країни-агресорки вирушив президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, повідомили російські пропагандисти. На параді буде лідер Киргизстану Садир Жапаров, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Допомога від США

Сполучені Штати у вівторок 9 травня оголосять про виділення Україні чергового пакета військової допомоги в розмірі $1,2 млрд, який буде розрахований на забезпечення довгострокових оборонних потреб країни. Про це ЗМІ повідомили американські посадовці. Новий пакет допомоги буде оголошений у межах Ініціативи сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative), яка передбачає фінансування зброї в перспективі місяців або й років, щоб забезпечити майбутні потреби України у сфері безпеки.

За словами посадовців США, до пакета допомоги Україні увійдуть системи протиповітряної оборони Hawk, зенітні боєприпаси та безпілотники для протиповітряної оборони. Також Київ отримає артилерію, ракети, супутникові знімки та фінансування поточного технічного обслуговування й запасні частини для різних систем.