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«Ми в кільці»: окупант відмовляється від посилки, бо не певен, що виживе (аудіо)

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Ми в кільці»: окупант відмовляється від посилки, бо не певен, що виживе (аудіо)
Окупанти ідуть у наступ і сумніваються, що виживуть
фото з відкритих джерел

Загарбник попереджає, якщо у найближчі дні не вийде на зв'язок, передачі можна не надсилати

Російський окупант розповів рідним, що його підрозділ на Донецькому напрямку потрапив в оточення. Загарбник попереджає, якщо у найближчі дні не вийде на зв'язок, посилки можна не надсилати. Про це ідеться у розмові, перехопленій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

«У нас зараз буде наступ, якщо не вийду на зв'язок, посилки не відправляй. Ми в кільці взагалі. Просто я такого не очікував», – каже окупант.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони перехопило розмову рашиста з дружиною, у якій він скаржиться, що російська армія зазнає величезних втрат.

Нагадаємо, що мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими. 

Також раніше стало відомо, що мобілізовані росіяни з Таманської дивізії, яких призвали 26 вересня, оприлюднили в мережі крик про допомогу. Поїзд возить їх по Росії уже тиждень, при цьому військові не знають, який у них пункт призначення. Наразі в ешелоні майже всі похворіли, симптоми схожі на коронавірус. 

Такий стан речей уже довів до бунту приблизно 500 мобілізованих росіян у Бєлгородській області. Бунтівні солдати скаржаться на хаос із мобілізацією. Їм видали зброю, однак не оформили відповідних документів та не приписали до жодної з військових частин.

Кремлівський диктатор Володимир Путін вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

Нагадаємо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.

Після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

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«Ми в кільці»: окупант відмовляється від посилки, бо не певен, що виживе (аудіо)
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