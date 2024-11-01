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Міноборони оголосило хакатон «Наступ машин 2.0»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Міноборони оголосило хакатон «Наступ машин 2.0»
Зареєструватися можна до 8 листопада
фото з відкритих джерел

Як зазначається, «Наступ машин 2.0» буде фокусуватись на двох викликах

Міністерство оборони запрошує розробників, інноваторів та експертів у сферах РЕБ, ППО, антидронових систем та оптоволоконних технологій взяти участь у хакатоні «Наступ машин 2.0». Про це повідомила пресслужба МОУ. 

«Наш другий масштабний хакатон покликаний об’єднати таланти для створення новітніх технологічних рішень, які допоможуть протидіяти засобам противника та вберігати життя наших військових. Найкращі ідеї ми перетворимо на реальні системи, що зміцнять оборону країни», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як зазначається, «Наступ машин 2.0» буде фокусуватись на двох викликах.

Виклик 1: Протидія керованим авіабомбам

Противник активно застосовує кореговані авіабомби для руйнівних ударів з великих дистанцій. Через захищену навігацію та складні траєкторії польоту їх складно перехопити традиційними системами ППО. Ми шукаємо рішення для нейтралізації або зниження ефективності цих бомб.

Виклик 2: Протидія дронам з оптоволоконним керуванням

Противник застосовує дрони, керовані через оптоволоконний зв’язок. Це унеможливлює їхнє радіоподавлення. Ми шукаємо рішення для ефективної нейтралізації цих дронів.

Зареєструватися можна до 8 листопада за посиланням.

Після реєстрації учасників повідомлять про технічні деталі викликів.

Хакатон або Гакатон (англ. hackathon, від hack (див. хакер) та marathon – марафон) – захід, під час якого різні спеціалісти в галузі розробки програмного забезпечення інтенсивно й згуртовано разом працюють над розв'язанням якоїсь проблеми або створенням нового додатку чи сервісу. Зазвичай хакатони тривають від одного дня до тижня. Деякі хакатони призначені для освітніх або соціальних цілей, але часто завданням хакатона є створення повноцінного програмного забезпечення. Кожний хакатон фокусовано на певні області, наприклад, мови програмування, операційні системи, додатки, програмний інтерфейс (API).

Перший хакатон «Наступ машин Міністерство оборони оголошувало у січні з метою розвитку передових технологій для покращення безпілотних систем на передовій. 

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M.  Зазначається, що нова рушниця може бути застосована як стрілецька зброя під час бою в обмеженому просторі. А при використанні мисливських набоїв зі шротом – як інструмент боротьби з ворожими FPV-дронами.

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Теги: марафон Міноборони хакер наступ

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