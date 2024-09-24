Митники попередили про можливі затримки на кордоні з Молдовою

Під час проведення ремонтних робіт рух транспортних засобів комерційного призначення може бути обмежено однією смугою

У період з 25 до 27 вересня в пункті пропуску «Могилів-Подільський – Отач» буде проводитись встановлення вагових комплексів

На контрольно-пропускному пункті «Могилів-Подільський – Отач» протягом двох днів можуть бути затримки з перетином кордону. Це пов'язано зі встановленням вагових комплексів. Про це повідомляє Державна митна служба.

У період з 25 до 27 вересня в пункті пропуску «Могилів-Подільський – Отач» буде проводитись встановлення вагових комплексів, а саме 25.09 – у напрямку руху «в'їзд в Україну» та 26-27.09 – у напрямку руху «виїзд з України».

«Під час проведення ремонтних робіт рух транспортних засобів комерційного призначення може бути обмежено однією смугою. Просимо врахувати дану інформацію під час планування своїх маршрутів», – сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, 22 вересня пропуск осіб та транспортних засобів у пункті пропуску «Устилуг – Зосин» відновлено.

Нагадаємо, Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби.

До слова, за час дії воєнного стану в Україні правоохоронці викрили понад 600 організованих злочинних груп, які допомагали чоловікам мобілізаційного віку покинути країну та виїхати за кордон.