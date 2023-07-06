На Черкащині впали уламки збитої ракети

Унаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлі двох будинків і електромережу, яку вже відновлено

На території Черкаської області впали уламки збитої цієї ночі російської крилатої ракети. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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«У сусідній області ППО відпрацьовувала ворожі цілі. У нас на території зафіксовано падіння уламків збитої там крилатої ракети. Унаслідок цього пошкоджено покрівлі двох будинків і електромережу. Її вже відновлено», – заявив Табурець.

Минулося без потерпілих.

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Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також –пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

Повітряні сили Збройних сил України цієї ночі знищили сім із десяти ворожих крилатих ракет «Калібр».

Раніше Сили оборони розкрили головну небезпеку «Калібрів».

Триває 498-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.