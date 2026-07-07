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На могилі Софії Мельник після скандалу встановлено новий пам'ятник

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На могилі Софії Мельник після скандалу встановлено новий пам'ятник
Зліва – новий надгробний пам’ятник Софії Мельник, справа – одразу після перепоховання
фото: Вахтанг Кіпіані/Facebook, «Суспільне»

Натомість новий пам’ятник Софії Мельник (Федак) виконали в тому ж стилі, що й Андрію Мельнику

На могилі діячки українського національно-визвольного руху та дружини лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника – Софії Мельник (Федак) – встановили новий пам’ятник. Про це повідомив журналіст та історик Вахтанг Кіпіані, передає «Главком».

«Помилку виправлено. На Національному військовому меморіальному кладовищі встановлено новий пам'ятник на могилі Софії Мельник з дому Федак – діячці націоналістичного руху, дружині голови ОУН Андрія Мельника», – йдеться у повідомленні.

Пам’ятники на могилах Андрія Мельника та Софії Федак-Мельник одразу після перепоховання
Пам’ятники на могилах Андрія Мельника та Софії Федак-Мельник одразу після перепоховання
фото: «Суспільне»

Після перепоховання наприкінці травня на могилі Софії Мельник встановили невелику надгробну плиту, яка була значно меншою за пам’ятник її чоловіка. Це викликало жваве обговорення в соцмережах, де користувачі критикували різницю в розмірах надгробків.

Натомість новий пам’ятник Софії Мельник (Федак) виконали в тому ж стилі, що й Андрію Мельнику. Він має аналогічну форму та містить її фотографію.

Пам'ятники на могилах Софії Федак-Мельник та Андрія Мельника
Пам'ятники на могилах Софії Федак-Мельник та Андрія Мельника
фото: Богдан Червак/Facebook

Нагадаємо, 25 травня полковника Армії УНР, голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. «Главком» розповів про історію Андрія Мельника та Софії Федак-Мельник, їхній внесок в український визвольний рух, життя в еміграції та перепоховання в Україні.

Як відомо, Україна започаткувала процес повернення на Батьківщину та перепоховання українських діячів, які боролися за незалежність держави й були поховані за її межами. 

До слова, 22 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про початок роботи над створенням Пантеону видатних українців. За його словами, йдеться, зокрема, про повернення в Україну історичних діячів, які мають «фундаментальне значення для формування української національної свідомості та державотворення».

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Теги: ОУН-УПА Андрій Мельник кладовище

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