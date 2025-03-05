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США зупинили обмін розвідданими з Україною, уряд врегулював виїзду митців за кордон. Головне за 5 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США зупинили обмін розвідданими з Україною, уряд врегулював виїзду митців за кордон. Головне за 5 березня
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати припинили ділитися з Києвом усіма розвідданими

США припинили ділитись з Україною розвідданими, уряд врегулював правила виїзду митців за кордон, Україна готує план перших кроків для наближення миру. «Главком» склав добірку новин 5 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

США припинили ділитись з Україною розвідданими

США припинили ділитися з Києвом усіма розвідданими. Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати лише припинили ділитись розвідувальними даними, які Україна могла б використати для ударів по території Російської Федерації.

Тим часом директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив зупинку надання Україні зброї та розвідувальних даних.

Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після отримання листа, адресованого президентові США Дональду Трампу.

Уряд врегулював правила виїзду митців за кордон

Кабінет міністрів врегулював питання виїзду військовозобов’язаних митців та медійників за кордон. Нові правила почнуть діяти 6 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Вчора, 4 березня, уряд ухвалив постанову для створення правових підстав для тимчасового виїзду за межі України чоловіків призовного віку, які працюють у сфері культури, кінематографії, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері.

Документ визначає категорії людей, які можуть отримати дозвіл на виїзд та процедуру отримання листа-сприяння для виїзду, регулює перелік необхідних документів і строки перебування за кордоном.

Україна готує план перших кроків для наближення миру

Україна готує план для наближення справедливого та стійкого миру. За словами президента Володимира Зеленського, він буде готовий найближчим часом.

Український лідер провів розмову з премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом, щоб поінформувати про саміт лідерів у Лондоні й обговорити спільні зусилля.

«Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки. Вона повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США», – зазначив глава нашої держави.

Німеччина видала Україні колишнього високопосадовця Податкової служби

Німеччина видала Україні ексзаступника керівника управління Податкової служби, який понад два роки перебував у розшуку. За даними слідства, колишній заступник керівника Головного управління Державної податкової служби разом з колегами ініціював проведення позапланової перевірки полтавського підприємця.

«Вони сфальсифікували акт перевірки і внесли до нього неправдиві відомості. Надалі вони надіслали на адресу підприємця податкове повідомлення-рішення із заниженою сумою податку на додану вартість, та заниженою сумою штрафних санкцій за його несплату. Завдяки таким махінаціям підприємець не перерахував до бюджету майже 1,3 млн грн податків», – зазначили правоохоронці.

Як зазначають правоохоронці, посадовець виїхав за межі України, дізнавшись про здійснення досудового розслідування, аби уникнути кримінальної відповідальності. У серпні 2023 року його було оголошено у міжнародний розшук.

Правоохоронці затримали агента ФСБ, який готував теракт на Півдні України

СБУ та Національна поліція зірвали нову спробу ФСБ здійснити ще один теракт в Україні. За результатами спецоперації в Одесі затримано російського агента, який готував підрив саморобного вибухового пристрою у південному регіоні.

Як встановило розслідування, терористом виявився 20-річний наркозалежний з Одещини, який був завербований ФСБ через Телеграм-канал з пошуку «легких» грошей. За інструкцією російського спецслужбіста агент придбав компоненти, з яких власноруч планував виготовити СВП та замаскувати його під вогнегасник.

Далі фігурант мав залишити вибухівку за адресою, на яку чекав від окупантів. Після цього рашисти планували підірвати СВП за допомогою виклика на телефон, який був підʼєднаний до вибухового пристрою. Перед тим, як здійснити теракт, російський куратор доручив агенту виконати «тестове» завдання: підпалити батарейну та релейну шафи на стратегічному напрямку залізничного сполучення Одещини

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Теги: війна Мінкульт США розвідка Володимир Зеленський

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