НАБУ оголосило підозру судді Князєву, УПЦ МП заборонили на Буковині. Головне за 16 травня

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. Йдеться про отримання хабарів керівництвом та суддями ВСУ

Корупційна катастрофа у Верховному суді, сили ППО знищили всі 18 ворожих ракет, рідна область митрополита Онуфрія заборонила діяльність Московської церкви, Patriot після нічної атаки на Київ може бути пошкоджений. Ці та інші події 16 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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НАБУ оголосило підозру голові Верховного Суду Князєву

Голові Верховного Суду та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, приватним виконавцем, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди для себе чи третьої особи).

Вхопилися за голову. Корупційна катастрофа у Верховному суді: деталі

Україна переживає один із найбільших корупційних скандалів за історію. Він прогримів не менш гучно, ніж збиті російські «кинджали» в нічному столичному небі. Суть навіть не в сумі хабаря, а в масштабі персони, яку було викрито.

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували отримання майже $3 млн головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим. НАБУ анонсувало, що Князєв – не єдиний підозрюваний, йдеться про масштабну корупцію в суді, до якої причетні як його керівництво, так і рядові судді. Так, одночасно проходили обшуки в усіх 18 суддів Верховного суду, які розглядали одну чутливу та «ресурсну» справу.

Сили ППО знищили всі 18 ворожих ракет, серед них шість «Кинджалів»

Близько 03:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування: усі повітряні цілі збили сили ППО.

Справа судді Князєва: НАБУ повідомило про причетність Жеваго

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу. 3 травня керівництву Верховного суду передали першу частину хабаря, а вчора була передана друга частина. Саме під час цього й було затримано Князєва.

Рідна область митрополита Онуфрія заборонила діяльність Московської церкви

На батьківщині голови УПЦ Московського патріархату митрополита Онуфрія місцева влада заборонила діяльність Московської церкви. Чернівецька облрада підтримали заборону на території регіону релігійних організацій, які мають доведений зв'язок з РФ. За відповідне рішення проголосували 40 депутатів.

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Резніков повідомив, скільки ще ракет «Кинджал» залишилося у росіян

Після сьогоднішньої нічної атаки на озброєнні російської армії залишилося 80 ракет «Кинджал». Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Черговий неймовірний успіх українських Повітряних Сил! Минулої доби наші захисники неба збили шість російських гіперзвукових ракет «Кинджал» та 12 інших ракет. 80-1-6=», – написав Резніков. Міністр оборони запевнив, що у російських терористів немає шансів взяти гору над Україною.

Patriot після нічної атаки на Київ може бути пошкоджений – CNN

Американську систему ППО Patriot, ймовірно, було пошкоджено, але не знищено внаслідок російської атаки на Київ у вівторок, 16 травня. Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника США. За словами чиновника, США все ще оцінюють розмір збитків. Це визначить, чи потрібно повністю згорнути систему, чи українці просто відремонтують її на місці.

Був задіяний нардеп Шевченко. Буданов розкрив деталі секретної операції в Білорусі

Народний депутат Євген Шевченко допомагав Україні йти на контакт з Мінськом, щоб не допустити втягування Білорусі у війну. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю «Різні люди». Таким чином розвідка намагалася не допустити втягування Білорусі у війну та повторних спроб вторгнення в Україну з півночі. Зазначається, що цих цілей вдалося досягти.

Нагадаємо, триває 447-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Цієї доби РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Противник завдав 27 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.