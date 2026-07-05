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Курс валют 5 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Курс валют 5 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 5 липня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 5 липня 2026 року. Порівняно з 4 липня, долар, євро та польський злотий не подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,80, євро – 51,08 грн, польського злотого – 11,90 грн.

Курс валют станом на 5 липня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,8016 51,0828 59,6354 11,9068 55,5438
Ощадбанк
 44,45 / 44,80 50,90 / 51,45 - - -
Приватбанк
 44,40 / 44,84 50,80 / 51,55 59,28 / 60,24 11,85 / 12,02 -
ПУМБ
  44,70 / 45,30 51,20 / 51,90 58,80 / 60,20 11,74 / 12,04 54,81 / 55,80
monobank
 44,44 / 44,84 50,83 / 51,53 - - -
Райффайзен
 44,41 / 44,75 50,75 / 51,52 57,50 / 61 11,30 / 12,30 53 / 56,80
OTP Bank
 44,40 / 44,90 50,75 / 51,75 - - 55,25 / 56,25
Укрсиббанк
 44,42 / 44,84 50,87 / 51,52 59 / 60,75 - 55,20 / 56,50
* курс валют станом на 08:55 5 липня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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Теги: курс валют гроші НБУ Нацбанк валюта

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