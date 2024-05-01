Керівнику морського порту «Чорноморськ» намагалися дати 12 млн гривень хабаря

Підозру в пропозиції й обіцянці хабаря за здійснення впливу на прийняття рішення керівником порту отримали троє осіб

Правоохоронці викрили спробу надати 12 млн гривень хабаря виконувачу обов'язків директора державного підприємства «Міжнародний торговельний порт «Чорноморськ» за ухвалення рішення в інтересах приватної компанії. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«29 квітня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру у пропозиції та обіцянці неправомірної вигоди за здійснення впливу на прийняття рішення в.о. директора ДП «Міжнародний торговельний порт «Чорноморськ» з метою забезпечення укладення договору про відступлення права вимоги від державного підприємства до приватного підприємства», – йдеться у повідомленні.

Підозру в пропозиції й обіцянці хабаря за здійснення впливу на прийняття рішення керівником порту отримали троє осіб.

Серед підозрюваних: начальник служби правового забезпечення ДП «МТП «Чорноморськ», колишній позаштатний радник директора ДП «МТП «Чорноморськ» із правових та економічних питань, директор приватного підприємства (посади зазначені на момент вчинення злочину).

За даними слідства, у 2018 році між регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській області і приватним товариством «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» був укладений договір оренди нерухомого майна. Згідно з ним, приватне товариство з метою організації навантажувально-розвантажувальних робіт орендувало на 49 років державне нерухоме майно загальною площею понад 113,1 кв. м, яке обліковувалося на балансі «МТП «Чорноморськ», та зобов’язувалося сплачувати щомісячну орендну плату.

Після укладення договору в результаті господарської діяльності в товариства виникла кредиторська заборгованість, у зв’язку із чим на підставі заяви одного з кредиторів було відкрите провадження про банкрутство цього товариства та введена процедура розпорядження майном.

Під час здійснення процедури банкрутства у вересні 2020 року до Господарського суду Одеської області й арбітражного керуючого звернулося приватне підприємство із заявою про участь у санації товариства-боржника як інвестора. В інтересах цього товариства діяла колишній директор підприємства-банкрута.

Слідством встановлено, що у жовтні 2020 року чинний на той час посадовець та колишній позаштатний радник запропонували директорці приватного підприємства надати хабар за здійснення впливу на керівника порту для забезпечення укладення ним договору про відступлення цьому приватному підприємству права вимоги.

Гроші мали бути перераховані на рахунок іншого приватного товариства, директора якого залучили до вчинення цього злочину. Планувалося, що платіж пройде під виглядом фінансово-господарської операції.

Розслідування триває. На цей час дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрили на корупції двох депутатів Сумської облради. Посадовці пропонували хабар керівництву військової адміністрації обласного центру, йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

За $100 тис. фігуранти хотіли «пролобіювати» об’єднання декількох місцевих медзакладів в одну лікарню і погодити кандидатуру її очільника. У такий спосіб фігуранти планували встановити «контроль» за розподілом бюджетного фінансування новоствореної медустанови.

Крім того, після реорганізації вони пропонували керівництву міста регулярні «відсотки» від обсягу держфінансування для нової лікарні. Правоохоронці затримали обох депутатів облради «на гарячому» під час передачі ними першої частини неправомірної вигоди у розмірі $50 тис.

На Тернопільщині правоохоронці затримали депутата облради, який вимагав «відкати» за виділення матеріальної допомоги для поранених бійців Сил оборони. Про це повідомляє пресслужбу СБУ та НАБУ. Зазначається, що посадовець обіймає посаду голови постійної комісії з питань бюджету.

За даними слідства, посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми.