В Амурській області Росії зник гелікоптер з трьома людьми на борту

Ворожий гелікоптер здійснював незареєстровані польоти

У Амурській області Росії «надзвичайна ситуація» – зник гелікоптер Robinson R66 з трьома людьми на борту. Про це повідомило російське пропагандистське медіа ТАРС з посиланням на пресслужбу ГУ МНС.

За даними відомства, 16 вересня спрацював аварійний маяк вертольота, який здійснював незареєстрований переліт по території Зейського муніципального округу.

Наразі до пошуків залучено дві наземні групи, до складу яких входять вісім осіб та дві одиниці техніки. Станом на ранок 17 вересня, пошукові роботи тривають.