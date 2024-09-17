Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Амурській області Росії зник гелікоптер з трьома людьми на борту

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Амурській області Росії зник гелікоптер з трьома людьми на борту
Російський вертоліт зник безвісти
фото з відкритих джерел

Ворожий гелікоптер здійснював незареєстровані польоти

У Амурській області Росії «надзвичайна ситуація» – зник гелікоптер Robinson R66 з трьома людьми на борту. Про це повідомило російське пропагандистське медіа ТАРС з посиланням на пресслужбу ГУ МНС.

За даними відомства, 16 вересня спрацював аварійний маяк вертольота, який здійснював незареєстрований переліт по території Зейського муніципального округу.

Наразі до пошуків залучено дві наземні групи, до складу яких входять вісім осіб та дві одиниці техніки. Станом на ранок 17 вересня, пошукові роботи тривають.

Читайте також:

Теги: росія росіяни гелікоптер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін прилетів до Азербайджану з офіційним візитом
Азербайджан, «Газпром» та відчай Путіна
21 серпня, 17:08
На Покровському напрямку йдуть тяжкі бої у районі Воздвиженки, Михайлівки та Новогродівки
Наступ росіян на Покровськ може стати для них фатальним
20 серпня, 10:00
Унаслідок нічної атаки безпілотників у РФ горить і детонує склад із боєприпасами
У Воронезькій області введений режим надзвичайної ситуації після нічної атаки
24 серпня, 08:59
Китай залишається найбільшим торговим партнером Росії, забезпечуючи третину її зовнішньої торгівлі
Росія відчуває значні труднощі під час торгівлі з Китаєм – Reuters
30 серпня, 13:49
Члени Альянсу погодилися координувати безпекову допомогу та підготовку для України
Збільшення допомоги Україні та запобіжний захід очільнику АМКУ. Головне за 28 серпня
28 серпня, 21:00
Уночі протиповітряна оборона працювала у восьми областях
Три дрони полетіли до РФ та Білорусі. Деталі нічної атаки на Україну
31 серпня, 10:59
Ільхам Алієв заявив, що Росія, Україна та ЄС попросили Азербайджан про допомогу
Росія та Україна ведуть переговори через Азербайджан щодо постачання газу до Європи
7 вересня, 20:07
Аналітики заявили, що уточнено лінію зіткнення у Торецьку
Окупанти просунулися поблизу кількох населених пунктів Донеччини: мапа DeepState
10 вересня, 10:31
Пам'ятна плита, присвячена Пушкіну та бюст на честь його музи Анни Керн у Ризі
У Латвії демонтують пам'ятники Пушкіну та його музі
14 вересня, 09:22

Соціум

Туристів у світі ще ніколи не було так багато – ЗМІ
Туристів у світі ще ніколи не було так багато – ЗМІ
В Амурській області Росії зник гелікоптер з трьома людьми на борту
В Амурській області Росії зник гелікоптер з трьома людьми на борту
Скануй чек і виходь: європейська мережа супермаркетів обурила покупців, змінивши правила
Скануй чек і виходь: європейська мережа супермаркетів обурила покупців, змінивши правила
Кількість загиблих від повеней в Європі зросла до 16 людей
Кількість загиблих від повеней в Європі зросла до 16 людей
У Відні пасажири круїзного лайнера не можуть зійти на берег через повінь
У Відні пасажири круїзного лайнера не можуть зійти на берег через повінь
Литва планує штрафувати за зберігання нацистської та радянської символіки
Литва планує штрафувати за зберігання нацистської та радянської символіки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
32K
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Баланс між роботою та відпочинком: яка країна Європи є прикладом
11K
В Україні оголошено штормове попередження: де вируватиме негода
9840
Мін'юст завадив другу Таїсії Повалій вивести з-під санкцій бізнес в Україні

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Вчора, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua