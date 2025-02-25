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ЄС запропонував Україні власну угоду про корисні копалини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ЄС запропонував Україні власну угоду про корисні копалини
Єврокомісар Стефан Сежурне заявив, що представив Україні пропозицію Європи щодо корисних копалин
фото з відкритих джерел

Україна може надати Європі більшу частину критично важливих матеріалів

Європейський Союз запропонував Україні альтернативну угоду про рідкоземельні мінерали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Європейський комісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що він представив конкурентну пропозицію українським чиновникам, з якими він зустрівся в Києві під час візиту Єврокомісії з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

«21 з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства. Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною», – він.

Як відомо, Україна володіє величезними покладами критично важливих елементів і мінералів, від літію до титану, які є життєво важливими для виробництва сучасних технологій і дуже бажаними в глобальній гонці за ресурси.

Нагадаємо, Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Раніше «Главком» писав, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

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Теги: Європейський союз корисні копалини Україна Єврокомісар

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