Ранкова атака на Херсон: кількість постраждалих зростає, є загиблий

Внаслідок масованого ворожого обстрілу Херсона сьогодні не працює ЦНАП

Перебуваючи у приміщенні, 60-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям

Унаслідок ранкової атаки військ окупантів по Херсону кількість поранених зросла до шести осіб, є загиблий. Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Одна з постраждалих – 55-річна жінка з Центрального району Херсона, була доставлена до лікарні з мінно-вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами, а також множинними уламковими пораненнями ноги. Наразі триває її обстеження.

Додатково стало відомо про ще одного пораненого. Відтак, до лікарні потрапив 86-річний чоловік з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмою, а також уламковими пораненнями.

Також ушпиталено 42-річного чоловіка з контузією та мінно-вибуховою травмою.

«На жаль, перебуваючи у приміщенні, 60-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. Співчуття рідним загиблого», – повідомив Мрочко.

Також начальник Херсонської міської військової адміністрації повідомив, що внаслідок масованого ворожого обстрілу Херсона сьогодні не працює ЦНАП.

«Робимо все для оперативної ліквідації наслідків російського терору. Плануємо відновлення роботи ЦНАП наступного тижня», – додав Мрочко.

Нагадаємо, зранку у місцевих Telegram-каналах з’явилась інформація, що окупанти намагаються штурмувати Херсон. Згодом очільник місцевої обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що в місто справді намагались просунутись ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Ще з ночі росіяни почали масовано обстрілювати місто та передмістя з лівого берега. Під вогнем опинились житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Є постраждалі серед містян.

Нагадаємо, триває 1031-й день повномасштабної війни.