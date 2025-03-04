Переведення годинників на літній час. Коли та чи відбудеться перехід в Україні?

Переведення годинників на літній і зимовий час допомагає ефективніше використовувати світловий день протягом року

Зауважимо, що від переходу на літній та зимовий час відмовились Ісландія, Казахстан, Грузія та Японія

Україна планує перейти на літній час у 2025 році. Це може відбутися в ніч з 29 на 30 березня о 03:00, коли стрілки годинника необхідно перевести на одну годину вперед. Однак якщо буде підписано відповідний законопроєкт про скасування літнього часу, то переходу не буде. Про це повідомляє «Главком».

Щороку у березні Україна традиційно переходила на літній час. Однак у 2024 році Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4201 про скасування сезонного переведення годинників і встановлення постійного зимового часу (UTC+2).

Як відомо, цей законопроєкт досі не підписаний президентом України Володимиром Зеленським, тому перехід на літній час у 2025 році відбудеться за звичним графіком, в останню неділю березня.

Якщо до кінця березня 2025 року не будуть прийняті нові рішення щодо скасування сезонного переведення годинників, то Україна перейде на літню годину в ніч з 29 на 30 березня о 03:00, перевівши стрілки на одну годину вперед.

Чому переводять стрілки годинників

Вважається, що переведення годинників на літній і зимовий час допомагає ефективніше використовувати світловий день протягом року, оптимізувати робочі години відповідно до цього періоду, зменшити витрати на опалення та заощадити електроенергію, яка потрібна для освітлення приміщень.

Відомо, що більшість електронних девайсів, такі як: смартгодинники, смартфони, комп'ютери, ноутбуки та планшети, переходять автоматично. А ось механічні годинники і старі моделі мобільних телефонів потрібно налаштовувати вручну.

Зазначимо, що не лише Україна переходить на літній час. У багатьох країнах Європи годинники також переводять два рази на рік – восени та навесні.

До слова, джерело BBC запевняло, що закон «Про обчислення часу в Україні №4201», який скасовує сезонне переведення годинників, так і не підпишуть.

«Не планує президент підписувати», – сказав співрозмовник в Офісі президента. Однак для ветування закону строки вже минули.

Раніше «Главком» пояснював, чому й відколи переводять годинники на зимовий та літній час та як уникнути шкоди для здоров’я при переході на літній час. Також ми писали, у яких країнах не переводять годинники.