Підрив Каховської ГЕС: Мінреінтеграції встановило місце перебування 200 зниклих безвісти

Зниклими безвісти внаслідок після дамби все ще вважаються 109 людей

Міністерству реінтеграції тимчасово окупованих територій вдалося встановити місце перебування 202 жителів Херсонщини, які вважалися зниклими безвісти після підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Як зазначається, на гарячу лінію уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, продовжують надходити звернення про людей, з якими втратили зв’язок після підриву Каховської ГЕС.

Так, до кол-центру надійшло 311 звернень. При цьому близько 90% звернень стосуються зниклих із тимчасово окупованих територій Херсонської області.

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«Станом на сьогодні вдалося встановити місцезнаходження 202 жителів Херсонщини», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що зниклими безвісти внаслідок після дамби все ще вважаються 109 людей. Їхні справи передані до Національної поліції для проведення розшуку та слідчих дій.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.